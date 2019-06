The Witcher (Serie) - Ist das Geralts Pferd Plötze?

Auf Instagram hat Schauspieler Henry Cavill anscheinend ein Bild sowie ein Video von Geralts Pferd Plötze aus der kommenden Witcher-Serie veröffentlicht.

Erst am gestrigen Freitag berichtete Showrunner Lauren Schmidt Hissrich, dass die Dreharbeiten der 1. Staffel der kommenden Netflix-Serie zu „The Witcher“ abgeschlossen seien. Wann die 1. Staffel auf Netflix zu sehen sein wird, ist bislang jedoch noch nicht bekannt, dafür können wir nun aber anscheinend einen ersten Blick auf Geralts Pferd Plötze werfen.

Denn immer mal wieder gelangen Bilder vom Set an die Öffentlichkeit und verraten den wartenden Fans dadurch interessante Details über die Serie. Erst vor kurzem tauchten zum Beispiel Bilder der Nilfgaard-Rüstung auf, die jedoch nicht gerade für Begeisterung unter den Fans sorgen konnten. Unter anderem wurde die Rüstung als dunkle IKEA-Tasche bezeichnet. Das entsprechende Video ist mittlerweile schon wieder offline genommen worden. Alle Infos sowie ein Bild der Rüstung findet ihr in unserer News.

Plötze heißt eigentlich Hector

Das erste Bild, das wohl Geralts Pferd Plötze zeigt, stammt direkt von Henry Cavill. Der Schauspieler veröffentlichte gestern ein Instagram-Bild auf dem er mitsamt einem wunderschönen Pferd zu sehen ist.

Zwar trägt das Pferd in Wirklichkeit den Namen Hector und es geht aus dem Post nicht hervor, ob es sich dabei tatsächlich um Cavills Filmpferd handelt, doch die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Denn ein zweiter Beitrag des Geralt-Schauspielers auf Instagram enthält ein Video, in dem er auf Hector über ein Feld reitet. In der Beschreibung steht:

„Perfekter Ausflug mit Laszlo, Hector (mein Pferd) und Pablo (Laszlos Pferd) heute. Eine großartige Möglichkeit, sich von Ungarn zu verabschieden. # Friesen #Ungarn“

Der Teil des Satzes „Abschied von Ungarn“ könnte bedeuten, dass es sich bei dem Pferd tatsächlich um Plötze handelt. Schließlich ist die Witcher-Serie unter anderem in Ungarn gedreht worden, während die Dreharbeiten jüngst bendet wurden. Es ist also recht wahrscheinlich, dass sich Cavill mit dem Bild von Ungarn und der Serie verabschiedet, um erst einmal an einem neuen Projekt zu arbeiten.

Fans werden wohl noch in diesem Jahr erfahren, wie Plötze und Cavill in der Serie genau aussehen werden. Die 1. Staffel wird laut verschiedener Leaks ab November oder Dezember 2019 auf Netflix zu sehen sein.