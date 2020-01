The Witcher (Serie) - Fun Fact: Geralts Schwert hat offenbar bessere Laune als der Hexer selbst

Im neuen Netflix-Hype „The Witcher“ müssen wir zumeist in das grummelige Gesicht von Geralt-Darsteller Henry Cavill blicken. Dabei hat sein Schwert so viel bessere Laune als er selbst, wie ein aufmerksamer Fan nun entdeckte.

Wenn von den vielen Details in The Witcher gesprochen wird, erwähnt man vermutlich nicht diese Kleinigkeit, die von einem Zuschauer ausfindig gemacht wurde. Hat man sie jedoch einmal entdeckt, tritt der meist schlecht gelaunte Ausdruck des mürrischen Hexers zunehmend in den Hintergrund.

Geralts glückliches Schwert

Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. So ergeht es vielen nun auch mit dem Schwert, das Geralt von Riva (Henry Cavill) berufsbedingt stets mit sich trägt. Genauer gesagt, ist es der Schwertgriff, der vielen Zuschauern nun ein Lächeln auf das Gesicht zaubert.

In einem bestimmten Moment, in dem der Hexer wieder einmal unzufrieden und frisch abserviert in die Ferne blickt, fällt der Kontrast zu dem überaus freudestrahlenden Schwert ganz besonders auf. Wer nicht weiß, was gemeint ist, schaut sich einfach das Bild unterhalb dieser Zeilen an:

© Netflix - „The Witcher“

Für all diejenigen, die nun immer noch nicht erkennen können, was mit dem überaus glücklichen Schwertknauf gemeint ist, betrachtet besser den überaus deutlichen Retweet eines weiteren Twitter-Nutzers unterhalb dieser Meldung.

Warum genau Geralt von Riva ein weniger freundlich dreinblickender Zeitgenosse ist, weshalb er die treue Schneide immer auf seinen Rücken geschnallt umherträgt, klärt die neue Serie „The Witcher“ auf Netflix seit dem 20. Dezember 2019 mit dem Release der 1. Staffel.

