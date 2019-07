The Witcher (Serie) - Firstlook: Das sind Yennefer, Ciri und Geralt, offizielle Teaser-Bilder sind da!

Die Fans vom Hexer Geralt von Riva warten gespannt auf die Netflix-Serie. Heute wurden diverse Bilder geteilt, die auf das Spektakel einstimmen sollen. Wir sehen Geralt, Yennefer und Ciri in ihrer vollen Pracht, wie sie in der Serie aussehen werden!

Eine ganze Stange an neuen Bildern wurde heute zur Serien-Adaption von The Witcher gezeigt. Falls ihr einen umfangreichen Ersteindruck von Geralt, Yennefer und Ciri gewinnen möchtet, dann solltet ihr euch die offiziellen Teaser-Bilder nicht entgehen lassen, die soeben von Netflix geteilt wurden.

Offizielle Bilder zu Geralt, Yennefer und Ciri

Darauf hat das Netz gewartet. Neben einem kleinen Teaser, in dem Henry Cavill als Hexer Geralt vorgestellt wurde, gab es noch nicht allzu viele Informationen zum Aussehen der Schauspieler in der Serie „The Witcher“.

Dies sollte sich nun ändern, die ersten Bilder sind nun da und bewerben die Serie. Das Filmposter zeigt das Logo der Netflix-Originalserie „The Witcher“ und Geralt in seiner vollen Pracht von hinten inklusive Schwert, wie er vor einer Klippe steht. Die Aufschrift lautet:

„Die schlimmsten Monster sind die, die wir selbst erschaffen.“

© Netflix

Damit ist eindeutig Geralt gemeint, der in der Romanvorlage wahrlich keine weiße Weste hat. Doch das war längst nicht alles. Auf einem weiteren Bild steht er im nebligen Morast und schaut finster drein (was Hexer eben so machen). Auf den Bildern erinnert er nun schon etwas mehr an Geralt von Riva, den wir aus den Videospielen kennen, als im ersten Teaser-Trailer. Die vollwertige Rüstung tut ihr Übriges.

© Netflix

Davon ab sind Ciri (Freya Allan) und Yennefer (Anya Cholatra) in einer ähnlichen Pose zu sehen. Während Yennefer auf einem ähnlichen Klippenvorsprung posiert, scheint Ciri eher in einem Wald unterwegs zu sein. Beide Bilder haben wir nachfolgend für euch eingebunden:

Yennefer (Anya Cholatra) / © Netflix

Ciri (Freya Allan) / © Netflix

The Witcher (Serie) Erste Bilder der Nilfgaard-Rüstung aufgetaucht, Fans sind nicht begeistert

Falls ihr noch mehr sehen möchtet, dann solltet ihr jetzt den Instagram-Kanal von Henry Cavill besuchen. Hier seht ihr noch das eine oder andere zusätzliche Bild. Unter anderem unser Aufmacherbild und sogar noch mehr. Insgesamt stimmt sein Instagram-Account nun vollwertig auf „The Witcher“ ein. Die Marketing-Kampagne läuft demnach auf Hochtouren.

Hier geht es zu seinem Instagram-Account und hier auf der Themenseite erhaltet ihr noch mehr Infos zur kommenden Hexer-Serie.

Wichtig: Mehr Infos zu „The Witcher“ gibt es laut Netflix bereits am 19. Juli. Während eines Panels auf der San Diego Comic Con (Hall H) wird Yvette Nicole Brown die Hauptdarsteller und sogar Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich interviewen. Hier erwarten wir eine ganze Reihe an neuen Infos.

The Witcher (Serie) Ist das Geralts Pferd Plötze?