The Witcher (Serie) - Finaler Trailer mit Geralt von Riva, Ciri, Yennefer und einer gigantischen Schlacht

Am 20. Dezember geht die Fantasy-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill auf Netflix an den Start. Der finale Trailer vereint den Hexer mit Prinzessin Ciri und der Zauberin Yennefer. Dazu gibt es Monster und eine gigantische Schlacht.

Die Fantasy-Serie The Witcher mit Henry Cavill geht in nicht einmal einer Woche auf Netflix an den Start und die Vorfreude wächst. Jetzt ist der finale Trailer erschienen und kündigt Großes an: Monster, Hexer, Zauber und eine gigantische Schlacht versprechen ein episches Serien-Highlight.

The Witcher (Serie) Netflix-Geralt Henry Cavill orientiert sich in einer Sache an Videospiel-Geralt

Geralt, Ciri und Yennefer auf Monsterjagd

Hauptdarsteller Henry Cavill wird in der Witcher-Serie zum Hexer Geralt von Riva, nach den Büchern der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski und der beliebten „The Witcher“-Reihe von CD Projekt RED. Zur Vorbereitung auf seine neue Rolle bestätigte der einstige Superman-Darsteller kürzlich, dass er ein große Fan der Spielereihe sei und sich insbesondere von The Witcher 3: Wild Hunt inspirieren ließ.

Besonders die Mimik, Gestik und die Stimme des Hexers (im Spiel von Doug Cockle) diente ihm als Vorlage für seine Umsetzung. Den Fans, die bereits einen Blick auf die ersten Folgen werfen durften, hat Cavills Geralt schon mal sehr gut gefallen. Hoffen wir, dass sich die deutsche Synchronstimme der TV-Serie ähnlich intensiv auf die Rolle vorbereitet hat.

The Witcher (Serie) Erste Reaktionen: Fans zeigen sich begeistert von Henry Cavill als Hexer Geralt

Staffel 2 ist schon in Arbeit

In weiteren Hauptrollen spielen Freya Allen als Ciri und Anya Chalotra als Yennefer mit. Zur weiteren Besetzung gehören Anna Shaffer als Triss Merigold, Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor.

Die erste Staffel von „The Witcher“ umfasst acht Episoden und steht ab dem 20. Dezember auf Netflix zur Verfügung. Der Streaming-Dienst hat bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.