The Witcher (Serie) - Fans wünschen sich per Petition Rittersporns Bardenlied beim Super Bowl

Das beliebte Bardenlied „Toss A Coin To Your Witcher“ ist seit dem Start der erfolgreichen Netflix-Serie „The Witcher“ bereits ein Ohrwurm. Nun fordern Fans per Petition, dass der Song auch auf dem Super Bowl 2020 gespielt wird.

Der Song „Toss A Coin To Your Witcher“ des Barden Rittersporn aus der Netflix-Serie The Witcher ist unter Fans schon jetzt ein Hit und Ohrwurm gleichermaßen. Zum anstehenden Super Bowl 2020 haben Fans nun eine Petition auf Change.org gestartet, genau diesen Bardensong während des Medienereignisses zu spielen, als Hymne an den Hexer Geralt.

Schließlich handelt es sich bei dem ins Finale eingezogene American-Football-Team, den Kansas City Chiefs, um den Lieblingsclub des ehemaligen Superman- und nun Hexer-Darsteller Henry Cavill. Ihm zu Ehren soll während des Super Bowl LIV der Bardensong „Toss A Coin To Your Witcher“ gespielt werden.

Das gigantische Medienereignis findet am 2. Februar im Hard Rock Stadium, Miami vor einem Millionenpublikum weltweit statt, wenn die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers antreten. Ob man dem Wunsch der Fans nachgegeben wird, bleibt abzuwarten. Bislang haben nicht einmal 50 Teilnehmer die Petition unterschrieben, bis zum Super Bowl sind aber auch noch einige Wochen Zeit.

The Witcher (Serie) Das Quiz zur 1. Staffel: Schafft ihr es durch die Serienprobe?

Witcher-Serie geht 2021 mit der 2. Staffel weiter

Die TV-Serie „The Witcher“ nach der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski ist bereits die erfolgreichste Serie des Jahres 2019, noch vor dem Finale von „Game of Thrones“. Währenddessen arbeitet Netflix an einer 2. Staffel von „The Witcher“, die jedoch nicht vor 2021 auf dem Streaming-Dienst erscheinen wird.

In der Zwischenzeit feiert auch die darauf basierende populäre Spielreihe von CD Projekt Red einen unglaublichen Erfolg. Das bislang letzte veröffentlichte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt verzeichnet derzeit einen höheren Zustrom von Spielern seit dem Release im Jahr 2015. Es gibt bereits erste Gerüchte über ein mögliches The Witcher 4-Spiel.

The Witcher (Serie) Baby Yoda liebt den Witcher-Song im neuen Video

Wann erscheint endlich der offizielle Soundtrack?

Noch immer gibt es keinerlei Informationen darüber, wann endlich der komplette Soundtrack zur Serie „The Witcher“ von Giona Ostinelli und Sonya Belousova offiziell im Handel erhältlich ist. In der Zwischenzeit gibt es zahlreiche Interpretationen des Bardensongs „Toss A Coin To Your Witcher“ von Fans im Internet, ob als Heavy Metal-Version oder von einem russischen Don Kosaken-Chor gesungen. Hier könnt ihr noch einmal den Original Barden-Song hören, den es in der Serie auch in 13 verschiedenen Sprachen gibt.