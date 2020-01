The Witcher (Serie) - Fan kreiert LEGO-Modell mit Geralt und Rittersporn

Die Netflix-Serie „The Witcher“ brachte alte und neue Fans zurück zu den Spielen, den Büchern und zurück zu LEGO. Ja, richtig gelesen – zu LEGO. Ein Fan baute eine Szene der Serie nach und erntet dafür ordentlich Lob von der Community.

Das Witcher-Franchise hat in den letzten Wochen Zuwachs erhalten und alte sowie neue Fans zusammengebracht. Dank der Netflix-Serie wurden den Figuren Geralt, Yennefer, Ciri und Co Leben eingehaucht und als Dank bekamen wir eine ganz neue Sichtweise auf das „The Witcher“-Universum.

Doch nicht nur die Serie bleibt im Kopf, vor allem ein bestimmtes Lied daraus verbreitete sich wie ein Lauffeuer über die ganze Welt. „Toss a Coin to Your Witcher“ hat sich in den Köpfen der Zuschauer eingebrannt und war für manch einen sogar eine Inspiration.

Nur digital und dennoch umwerfend

„Witcher“-Fan beagletank wurde dank des Liedes richtig kreativ und erstellte kurzerhand ein LEGO-Modell, das einen Moment mit Rittersporn und Geralt festhält, als Minifiguren in einer passenden Szenerie. Das Modell besteht aus insgesamt 398 Teilen und sieht so real aus, dass man denken könnte, er hätte es selbst mithilfe von LEGO-Steinen zusammengesetzt. Das ist hier jedoch nicht der Fall, denn das Projekt wurde mit dem Programm Studio 2.0 erstellt und gerendert.

Die Reddit-Community zeigt sich begeistert und würde sich freuen, wenn LEGO dieses Projekt tatsächlich umsetzen würde. Was haltet ihr davon? Habt ihr auch schon einmal Szenen nachgebaut? Erzählt uns gerne davon in den Kommentaren.