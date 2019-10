The Witcher (Serie) - Es sind neue Bilder zur Netflix-Serie aufgetaucht

Auf einer italienischen Website wurde neues Bildmaterial zur kommenden Netflix-Serie „The Witcher“ veröffentlicht. Darunter sind die Protagonisten und eine mysteriöse Klauenhand.

Wer bereits Sehnsucht nach neuen Bildmaterial der kommenden Netflix-Produktion The Witcher hat, kann sich nun über den Nachschub freuen, denn die italienische Website Corriere hat vier brandneue Fotos der anstehenden Serie veröffentlicht – wir erklären was sie bedeuten könnten.

Plötze, Geralt, Yennefer und Klauenhand

Auf drei der Bilder sind die Protagonisten Yennefer und Geralt zu sehen. In einem sitzt Henry Cavill als Geralt von Riva auf seinem treuen Pferd Plötze und wir erhalten einen wunderbaren Blick auf Ross und Rüstung des Hexers. Die Stimmung des Bildes ist dabei gewohnt düster, Pferd und Reiter wirken angespannt. Ist dies der Moment vor dem Kikimora-Kampf?

© Netflix - „The Witcher“

Ein anderes Foto zeigt Geralt in einer schummrigen Taverne – möglicherweise in Blaviken, jenem Ort, in dem sich der Hexer später seinen Beinahmen verdient.

© Netflix - „The Witcher“

In einem weiteren Bild sehen wir Anya Cholatra als Yennefer von Vengerberg, in dem Augenblick nach ihrer körperlichen Transformation zur bildschönen Zauberin. Das Foto zeigt dabei mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit den Moment, den wir bereits im Teaser-Trailer der „The Witcher“-Serie zu sehen bekamen.

© Netflix - „The Witcher“

Das letzte Foto zeigt keinen der Protagonisten. Die Klaue, die dort stattdessen gezeigt wird, könnte von der Kikimora stammen, der Geralt im Trailer offensichtlich den Garaus machen möchte. Im Buch schafft er ein solch getötetes Exemplar anschließend nach Blaviken, um eine Belohnung dafür einzustreichen. Die zarte Hand möchte das fremdartige Wesen scheinbar in aller Neugier einmal berühren.

© Netflix - „The Witcher“

Wann die Serie auf Netflix erscheint, ist bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben worden. Allerdings vermutet man, nicht zuletzt aufgrund eines Leaks, dass der Start von „The Witcher“ noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Weiterlesen auf PlayCentral.de: