The Witcher (Serie) - Erste Reaktionen: Fans zeigen sich begeistert von Henry Cavill als Hexer Geralt

In wenigen Wochen geht die Fantasy-Serie „The Witcher“ mit Henry Cavill auf Netflix an den Start. Die ersten spoilerfreien Reaktionen sind da und werfen ein positives Bild auf die neue Serie.

Am 20. Dezember geht die düstere TV-Serie The Witcher auf Netflix an den Start. Basierend auf den Büchern von Andrzej Sapkowski und der beliebten The Witcher-Reihe von CD Projekt RED ist es zweifelsfrei der Serien-Hit des Jahres. Und während wir noch ein paar wenige Wochen gedulden müssen, durfte eine ausgewählte Gruppe von Journalisten, Blogger und Spielefans die Fantasyserie bereits vorab sichten.

The Witcher (Serie) Netflix-Serie stellt Ciri und Yennefer mehr in den Vordergrund

Die ersten spoilerfreien Reaktionen auf die Hexer-Serie fallen durchweg positiv aus. Vor allem Hauptdarsteller Henry Cavill erhält viel Lob für seine Rolle als Hexer Geralt von Riva.

Watching the screeners for @witchernetflix. I'll admit, as a huge fan of the books, I was a little worried, but @LHissrich has done a masterful job telling this story. It also helps that the cast is amazing! And Henry Cavill, just ... wow. #TheWitcher pic.twitter.com/xdFnYtRN4j — Will Franklin (@SeeWillTweet) 23. November 2019

I can’t break the embargo, but I will express my thoughts about the screeners through a gif. First off, how dare you make make something so glorious. Second, Henry Cavill chose Roach well, and that’s the hill I die on! 💕🐺⚔️ @LHissrich @Ba66ins @witchernetflix @witchertvsite pic.twitter.com/enKBkbmsyX — Kelsey Johnston (@thepixelbaron) 23. November 2019

#TheWitcher’s cast both lead and supporting are beyond exceptional. Amazing cast all around. pic.twitter.com/r2gc61LH0i — The Nerdy Basement 🦃 (@nerdy_basement) 25. November 2019

The fight choreography is insane. First fight Geralt gets into is beautifully savage. The blend of swordplay and Geralt’s signs is perfection#TheWitcher pic.twitter.com/8JaXGfltIO — Garrick (Key Issues) (@Garrick_KI) 22. November 2019

Plowed through the initial screeners for Netflix's THE WITCHER, and I've gotta say: I'm quite liking it! I'll have more to say about it when the embargo drops, but it's well-cast, smartly-structured, and nicely paced. Good, solid pulp-fantasy nonsense. — Asher Elbein (@asher_elbein) 21. November 2019

Netflix enthüllt alle Episoden-Titeln

Auch der Streaming-Dienst Netflix scheint die Umsetzung zu gefallen und hat bereits frühzeitig eine zweite Staffel von „The Witcher“ in Auftrag gegeben. Die erste Staffel umfasst acht Episoden, deren einzelne Titel kürzlich bekannt gegeben wurden:

The End's Beginning

Four Marks

Betrayer Moon

Of Banquets, Bastards and Burials

Bottled Appetites

Rare Species

Before a Fall

Much More

Netflix Neu im Dezember 2019: Alle Serien und Filme bekannt!

Den neusten Trailer könnt ihr hier noch einmal sehen: