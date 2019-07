The Witcher (Serie) - Das erste Bild von Geralt mit Plötze ist da!

Sehnsüchtig erwartet und nun ist es endlich da: Das erste Bild von Plötze in der Netflix-Serie „The Witcher“.

Erst kürzlich wurden die ersten offiziellen Bilder zur kommenden Serie The Witcher von Netflix veröffentlicht. Dabei haben jedoch einige vergeblich nach einem weiteren wichtigen (tierischen) Protagonisten Ausschau gehalten: Geralts Pferd Plötze.

Da ist das edle Ross

Nun ist es soweit: Wir bekommen das erste Mal Plötze zu Gesicht, jenes Pferd, dass man nicht nur durch die Spiele der Hexer-Saga kennen sollte, sondern ebenso aus den Büchern, auf denen die neue Netflix-Produktion basiert.

Allerdings dürfte es einige Fans der von CD Projekt RED geschaffenen The Witcher-Reihe freuen, dass Serien-Plötze zumindest etwas Ähnlichkeit mit dem Pferd aus den Spielen hat. Geralt, gespielt von Henry Cavill, könnte auf einige Kritiker in seiner Hexer-Rüstung demnach verblüffend vertraut und authentischer denn je wirken.

© Netflix / „The Witcher“

Wann die Serie erscheint, ist übrigens nach wie vor nicht bekannt. Allerdings beginnt am 17. Juli die Comic-Con in San Diego, in der die „The Witcher“-Serie ein eigenes Panel besitzt und ein erster Trailer gezeigt werden könnte.