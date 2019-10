The Witcher (Serie) - Erneuter Bildernachschub zur Hexer-Saga

Erneut sind vier neue Fotos zur Netflix-Produktion „The Witcher“ aufgetaucht. Diesmal bekommen wir jedoch andere Ansichten und Darsteller präsentiert.

Schon wieder wurden Bilder zur kommenden The Witcher-Serie veröffentlicht. Diesmal erhalten wir allerdings einen weiteren Blick auf Geralts Ziehtochter Ciri (Freya Allan), auf ein Schlachtfeld und den von Henry Cavill gespielten Hexer höchstselbst. Bereits gestern haben wir vier neue Fotos zu Gesicht bekommen:

Hinweis: Es folgen potenzielle Spoiler für jene, die die Buchreihe von Andrzej Sapkowski nicht kennen!

Geralt, Ciri und ein epischer Kampf

Im ersten der Bild sehen wir zunächst Protagonist Geralt (Henry Cavill), der in einem Thronsaal offenbar sein Schwert zückt und sich für einen Kampf bereitmacht. Möglicherweise befindet er sich in diesem Moment bei Königin Calanthe, zumindest legen dies die Rüstungen der Wache im Hintergrund nahe.

© Netflix - „The Witcher“

Auf dem nächsten Foto sehen wir eine zerzauste Ciri, die am Rande eines beschneiten Waldgebietes wandert. Offenbar hat sie hier ihre Zeit als Prinzessin Cirella bereits hinter sich gelassen und befindet sich auf der Flucht und der Suche nach ihrer Vorhersehung Geralt.

© Netflix - „The Witcher“

Das dritte Bild zeigt mit hoher Wahrscheinlichkeit Eist Tuirseach (Björn Hlnyur Haraldsson). Der ehemalige Jarl von Skellige wurde später König von Cintra und Gemahl der Königin Calanthe (Jodhi May). Der Soldat in der nilfgaardischen Rüstung legt die Vermutung nahe, dass es sich hierbei um den niederschmetternden Einfall Nilfgaards in die nördlichen Königreiche und dementsprechend um die Schlacht bei Marnadal handelt.

© Netflix - „The Witcher“

Mehr Darsteller gibt es im letzten Foto zu sehen, dass die Dreharbeiten am Set zu „The Witcher“ zeigt. In diesem Bild sitzt Ciri, gekleidet wie ein Junge, am Boden (von Cintra?) und spielt mit anderen Kindern offenbar ein Spiel. Möglicherweise zeigt dies den Moment, in dem Geralt sein „Überraschungskind“ mit sich nehmen und zwischen den vermeintlichen Jungen entscheiden soll. Wie wir wissen, zieht Geralt im Buch jedoch ohne eines der Kinder von dannen.

© Netflix - „The Witcher“

Wir schätzen, dass dies nicht die letzten Bilder sein werden, die wir demnächst von „The Witcher“ zu sehen bekommen. Vielleicht folgt damit sogar in naher Zeit die Ankündigung eines offiziellen Release-Datums seitens Netflix.

