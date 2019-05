The Witcher (Serie) - Dreharbeiten so gut wie abgeschlossen

Die Dreharbeiten zur „The Witcher“-Serie scheinen so gut wie abgeschlossen zu sein. Dies geht aus den Instagram-Postings einiger beteiligter Akteure hervor. Erscheinen soll die Netflix-Produktion zum Ende dieses Jahres.

Die The Witcher-Serie scheint einen weiteren Meilenstein in der Produktion erreicht zu haben. Wie aus zwei Instagram-Postings hervorgeht, scheinen die Dreharbeiten zur ersten Staffel so gut wie abgeschlossen zu sein.

Regisseurin Charlotte Brandstrom und Schauspieler Adam Levy veröffentlichten zwei Bilder, auf denen erklärt wird, dass man die Dreharbeiten in Ungarn beendet habe. Rund um die Hauptstadt Budapest wird ein Großteil der Aufnahmen hergestellt, weshalb nur noch wenige weitere Szenen verbleiben. Diese werden zum Teil auch in Polen produziert:

The Witcher (Serie) Dreharbeiten finden jetzt in Polen statt

Dreharbeiten verlaufen nach Plan

Die Dreharbeiten zur „The Witcher“-Serie verlaufen somit voll nach Plan, denn der Abschluss wurde bereits vorab für Mai oder Juni angepeilt. Früher erscheinen wird die Serie dennoch nicht: Weiterhin ist von einem Release zum Ende dieses Jahres die Rede.

Gestern kam übrigens heraus, dass die letzte Folge von niemand anderem als Marc Jobst geleitet wird, der unter anderem für die Marvel-Serie „Daredevil“ verantwortlich war.

Ohnehin ist Produktion noch weit davon entfernt, auch nur ansatzweise fertiggestellt zu werden. Der Großteil des zeitlichen Aufwands findet nämlich in der Postproduktion statt, bei der unter anderem die Spezialeffekte hinzugefügt werden.

