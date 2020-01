The Witcher (Serie) - Casting für Dijkstra hat offenbar begonnen: Audition-Aufnahme aufgetaucht

Die Vorbereitungen für die 2. Staffel von „The Witcher“ sind in vollem Gange und so beginnen auch die Castings für die Charaktere, die neu in die Serie finden. Nun ist ein Audition-Skript aufgetaucht, das von einem potenziellen Sigismund Dijkstra eingesprochen wurde und die Anwesenheit des Redaniers offenbar bestätigt.

Es ist immer wieder spannend zu sehen, welche neuen Schauspieler in The Witcher eine Rolle ergattern und uns in Zukunft ihre Charakterinterpretation abliefern. Außerdem erfahren wir so, welche Figuren in der 2. Staffel der Hexer-Serie auftreten werden. Aus diesem Grund wissen wir nun, dass der redanische Spionagemeister Dijkstra uns in den kommenden Episoden beehren wird.

Dijkstra in der 2. Staffel der Hexer-Serie

Als Kopf des redanischen Geheimdienstes unter König Wisimir ist Sigismund Dijkstra sowohl Videospielern als auch Buchlesern bekannt. Bald begegnen wir dem hünenhaften Riesen ebenso in der neuen Staffel von „The Witcher“.

„Der Hobbit“-Darsteller Graham McTavish hat nun nämlich seine mitgefilmte Audition des Charakters veröffentlicht. Er spielt den redanischen Spion darin unter dem Decknamen „David“ und liest ein Skript, das in der Serie so wahrscheinlich nicht enthalten sein wird.

Wie Redanian Intelligence berichtet, sind alternative Namen und speziell für Castings geschriebene Drehbücher nicht unüblich. Ob Graham McTavish für seine Dijkstra-Interpretation die Rolle erhalten hat, ist nicht bekannt. Der im Buch beschriebenen Optik scheint er allerdings nicht gänzlich zu entsprechen:

„Er war etwa sieben Fuß groß und wog wahrscheinlich an die zwei Zentner. Wenn er die Arme vor der Brust verschränkte – und das tat er gern –, sah es aus, als hätten sich zwei Pottwale auf einen Blauwal geworfen. Was Gesichtszüge, Haarfarbe und Teint anging, so erinnerte er an einen frisch gescheuerten Eber.“

Doch nicht immer geht es nach dem Äußeren. Sollten weitere Darsteller für die Folgestaffel von „The Witcher“ feststehen, werden wir euch natürlich umgehend darüber informieren, um euch die Zeit bis zur 2. Season etwas kürzer zu gestalten.

