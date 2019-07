The Witcher (Serie) - Ein beliebter Charakter wird in der Serie nicht fehlen

Ängste und Hoffnungen kommen stets auf, wenn es um die kommende Netflix-Produktion „The Witcher“ geht. Die Sorge um die möglicherweise fehlende Existenz eines beliebten Charakters können wir euch allerdings nehmen.

Inzwischen ist klar, dass The Witcher, die Serie zur Hexer Saga, auf den Büchern von Andrzej Sapkowski basiert. Dennoch hoffen viele, Elemente und Charaktere in der Netflix-Produktion zu sehen, die eigentlich Bestandteil der Spiele rund um Geralt sind und nicht der Buchvorlage.

Nichtsdestotrotz werden einige Überschneidungen stattfinden, weshalb eine außerordentlich beliebte Figur Teil der Serie sein wird, die sowohl Lesern als auch Spielern vertraut ist. In der Serie trägt die Person jedoch ihren originalen polnischen Namen.

The Witcher (Serie) Showrunner gefragt: Werden Vesemir und Eskel in der Serie dabei sein?

Jaskier ist dabei

Wie Showrunnerin Lauren S. Hissirch in einem Interview mit ComicBook.com verraten hat, müssen wir nicht auf ihn verzichten: Rittersporn. Der Barde wird in der Netflix-Version ebenso als Freund an Geralts Seite auftreten. Allerdings trägt er in diesem „The Witcher“ den Namen Jaskier, also seinen ursprünglich polnischen Namen.

Offenbar hätte die englische Variante des Namens Dandelion für Unsicherheit bei der Aussprache gesorgt, weshalb man sich kurzerhand für den Originalnamen entschied, um einem möglichen Problem aus dem Weg zu gehen. Rittersporn wird übrigens nicht seine uns bekannte Position als Erzähler in der Serie einnehmen. Dennoch soll er ein bedeutender Bestandteil der Geschehnisse sein.

Wer den frivolen Dichter und Sänger verkörpern wird, ist bisher noch nicht bekannt. Ebenso fehlt nach wie vor ein genaues Erscheinungsdatum zur „The Witcher“-Serie. Wir halten euch auf PlayCentral selbstverständlich auf dem Laufenden!

The Witcher (Serie) Zahlreiche weitere Schauspieler enthüllt!