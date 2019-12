The Witcher (Serie) - Der beliebte Barden-Song in 13 verschiedenen Sprachen

Der Song „Toss A Coin To Your Witcher“ in der Netflix-Serie „The Witcher“ ist unter Fans schon jetzt ein Meisterwerk, der einmal gehört kaum noch aus dem Ohr verschwinden möchte. Wir haben euch die Hymne auf Geralt in 13 verschiedenen Sprachen zusammengestellt.

In der vergangenen Woche ging die neue Netflix-Serie The Witcher an den Start, in der Schauspieler Henry Cavill den Hexer Geralt von Riva verkörpert. Recht früh in der ersten Staffel begleitet den weißen Wolf der Barde Jaskier bzw. Rittersporn (Joey Batey), der gleich eine Lobeshymne auf den Monsterjäger komponiert.

„Toss A Coin To Your Witcher“ entwickelte sich unter den Fans der Serie schnell zu einem wahren Hit, der unweigerlich einen Ohrwurm hinterlässt. Doch während Jaskier den Song im Original auf Englisch zum Besten gibt, wurde der Titel natürlich auch in verschiedenen anderen Sprachen performt, darunter auf Deutsch, Polnisch, Französisch und Japanisch.

Der Barden-Song in 13 verschiedenen Sprachen

Wir haben euch unterhalb dieser Zeilen den Song in 13 verschiedenen Sprachen als Video eingebunden. Welche Version ist für euch die beste Interpretation bzw. passt am besten zum Stil der Serie? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare.