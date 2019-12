The Witcher (Serie) - Baby Yoda liebt den Witcher-Song im neuen Video

Im Internet kann man sich aktuell keine zwei Minuten aufhalten, ohne überall von der Disney-Serie „The Mandalorian“ und Netflix-Serie „The Witcher“ zu hören. Doch jetzt ist es endlich so weit. Die Serien treffen erstmals in einem Mash-up aufeinander!

Aktuell wird das Netz von zwei Themen dominiert: die erste „Star Wars“-Serie The Mandalorian auf Disney Plus und die Netflix-Serie The Witcher. So war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Franchises kreuzen, zumindest auf Seiten der Netz-Community.

Jeder liebt den Witcher-Song, sogar Baby Yoda

Das Meme-Feuerwerk von Baby Yoda überschwemmt seit dem Debüt der einzelnen Folgen das halbe Internet. Schon jetzt hat das Meme Kultstatus in vielerlei Hinsicht erreicht. So treffen nun also zwei Meme-Giganten aufeinander. Immerhin gibt es zu „The Witcher“ auch schon unzählige lustige Memes im Internet.

Doch bei dem Community-Crossover wurden jetzt Baby Yoda und das Hexer-Lied von Jaskier kombiniert, das „Toss A Coin To Your Witcher“ lautet. Dieser Song blieb den Witcher-Zuschauern im Gedächtnis und hat sich sogar als Ohrwurm in die Ohren der Schauspieler gebrannt.

The Witcher (Serie) Der beliebte Barden-Song in 13 verschiedenen Sprachen

Nun hat Reddit-User DJMisha beide Welten kombiniert. Baby Yoda möchte sich unbedingt den Barden-Song anhören, während Mando den notorischen Song lieber nicht als Ohrwurm haben möchte. Das Ergebnis könnt ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen:

Was haltet ihr von solch einem Mash-up? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Dass aktuell sehr viel über „The Mandalorian“ und „The Witcher“ gesprochen wird, liegt am Ende auch daran, dass die Serien schon jetzt trotz schlechter Kritiken zu den beliebtesten Serien laut Statistiken zählen.

The Witcher (Serie) Noch mehr Inhalte in Staffel 2 - sogar mit Mark Hamill?