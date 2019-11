The Witcher (Serie) - Autor der Bücher denkt, die Serie könnte ein Meisterwerk werden

Noch ein paar Wochen müssen wir uns bis zur neuen Netflix-Serie „The Witcher“ gedulden. Glaubt man dem Autor der Bücher, auf denen die Serie basieren, sollte sich das Warten jedoch durchaus lohnen.

Im Mai 2017 wurde bekannt gegeben, dass Netflix die Geschichte von Geralt von Riva adaptieren möchte. Was zuerst als Film geplant war, wurde am Ende zu einer Serie, die im Dezember beim Streamingdienst an den Start gehen wird. The Witcher besteht bisher aus acht Episoden, die in Mitteleuropa gedreht wurden – mehr sei allerdings in Planung.

Er selbst habe noch nicht eine Minute der Serie gesehen, verriet Andrjez Sapkowski im Rahmen eines Interviews mit Wired. Der Autor der Bücher möchte sich überraschen lassen und schaute sich deshalb ausschließlich den neuen Trailer zum kommenden Netflix-Höhepunkt an. „Wenn die Serie so gut ist wie der Trailer, wird es ein Meisterwerk“, gab er überzeugt zum Besten.

Netflix hat gut gezahlt

Wer wäre für die Authentizität der Serie besser geeignet als Buch-Autor Andrjez Sapkowski selbst - das dachte sich Netflix wohl ebenso. Während des Interviews verriet er, dass das Unternehmen ihm eine ordentliche Summe dafür geboten hat, um die Filmemacher bei der Produktion zu beraten. Das war laut ihm allerdings seine einzige Aufgabe, denn er selbst hätte nicht gewusst, wie man die Bücher am besten verfilmt.

„Ich habe für die Serie als Berater gearbeitet, doch ich war weder an der Produktion, noch am Casting oder am Dreh beteiligt. Wenn ich die Bilder vom Set oder vom Trailer sehe, bin ich immer wieder verblüfft. Alle fragen mich, wie ich mir Geralt und die anderen vorstelle, oder über die Handlung in den Büchern, vergleichen sogar, was in der Serie oder in den Videospielen vorkommt. Die Wahrheit ist, dass ich mir die Figuren beim Schreiben der Szenen nicht bildlich vorstelle. Ich habe kein Bild von ihnen im Kopf. Alles was ich tue sind Buchstaben aneinanderreihen, bis das Blatt voll ist. Ich habe keine Ahnung, wie sie auf dem Bildschirm rüberkommen sollten“, erzählt Sapkowski.

„The Witcher“ startet am 20. Dezember 2019 auf Netflix.