The Witcher (Serie) - Ab heute auf Netflix, erste Fan-Reaktionen versprechen großartige Serie

Die erste Staffel der heißerwarteten Netflix-Serie „The Witcher“ ist ab heute weltweit verfügbar. Wir verraten euch, was die Fans von der Umsetzung halten.

Endlich ist es soweit! Nach viel Geduld und einigen vielversprechenden Trailern ist die erste Staffel von The Witcher weltweit auf Netflix verfügbar. Kurz vor Weihnachten dürfen sich Fans auf die Buchverfilmung der beliebten Reihe freuen, die die Abenteuer des Hexer Geralt von Riva erstmals auf unsere Fernsehbildschirme bringt. Wir verraten euch, wie die ersten Reaktionen der Zuschauer aussehen.

Die ersten Reaktionen

Heute morgen um 9 Uhr deutscher Zeit wurde die erste Staffel „The Witcher“ auf Netflix veröffentlicht. Die acht Folgen, die die anfängliche Legende des Hexer Geralt von Riva erzählen, werden sicherlich noch kurz vor Ende des Jahres zu einem neuen Hit für Netflix. Der Streaming-Dienst scheint sich darüber sicher zu sein, denn Dreharbeiten für die zweite Staffel sollen bereits 2020 beginnen.

Aber was denken die Fans? Erste Reaktionen auf Twitter und anderen sozialen Medien äußern sich bisher positiv über die Verfilmung, die auf den Fantasy-Büchern des Autors Andrzej Sapkowski basieren. Momentan liegt der RottenTomatoes-Score der Kritiker bei 63 Prozent, die Zuschauerwertung jedoch bei 87 Prozent.

Episode Nr. 4 damn i love it ! #TheWitcher #TheWitcherNetflix

after they fcked 2 of the best animes ive ever seen

they did finally smth good shit well done. pic.twitter.com/WijPjxRHqo — EMDE51 (@EMDE51SOUNDS1) December 20, 2019

Oh I will say this. The fight scenes in The Witcher make Game of Thrones fight scenes look like two drunks fighting outside a bar. — Whispers of Oxenfurt: A Witcher Podcast (@witcherpodcast) 24. November 2019

Huge shout out to Netflix

Two eps into The Witcher and its bloody brilliant viewing



Gives me hope i might see a Dragon Age tv show one day pic.twitter.com/A3UEpkaSj7 — Jacob (@JacobMcc25) December 20, 2019

Doch nicht alle sind überzeugt von der Netflix-Serie. Einige Hardcore-Fans kritisieren die großen Änderungen zum Buch, während andere die schlecht sitzenden Perrücken und Popsong-Wahl in der Serie hinterfragen. Wie das gesamte Fandom über die Serie urteilen wird, werden wir wahrscheinlich erst nach den Weihnachtstagen erfahren. Bis dahin dürften die meisten Fans „The Witcher“ gebinged haben.