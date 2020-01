The Witcher 4 - Geralt und der Barde: Fans fordern Romanze mit Rittersporn

Eine Petition fordert nicht nur die Entwicklung eines „The Witcher 4“, sondern will ebenso erreichen, dass Geralt Gefühle für jemand ganz Bestimmtes entwickelt.

Geralt von Riva gilt als kleiner Schwerenöter, wenn es um das weibliche Geschlecht geht. Sowohl in der Spielereihe als auch der gleichnamigen Serie „The Witcher“ erlebt er die ein oder andere erlebnisreiche Nacht mit Frauen. Für ein potenzielles The Witcher 4 wünschen sich viele Fans aber eine etwas andere Romanze.

The Witcher 4 soll Geralt und Rittersporn zusammen bringen

So soll der Hexer laut einer Petition von Ayrton Pask mit dem Barden Rittersporn anbandeln können. Die beiden bilden in der Fanbase anscheinend ein beliebtes Paar. Im Konkreten will die Petition erreichen, dass CD Projekt RED ein weiteres „The Witcher“-Spiel kreiert, das in die Fußstapfen der bisherigen Trilogie tritt, aber mit der Möglichkeit, dass Geralt eine Romanze mit Rittersporn eingehen kann.

Rittersporn gilt in der Buchvorlage, den Spielen und der Serie als Geralts vermeintlich bester Freund und stellt einen komödiantischen Kontrast zur dunklen Art des Hexers dar. Die meiste Zeit ist Geralt mit Rittersporn unterwegs, sodass der Barde schon fast ein Sidekick ist.

