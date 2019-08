The Witcher 3 - Wir verlosen 3x2 Karten für die Wild Hunt Live-Show!

Wie wir bereits angekündigt haben, dürfen wir Tickets für die große „Wild Hunt Live“-Show verlosen! Nun ist es soweit und ihr könnt euer Glück versuchen. Wie ihr das anstellt, verraten wir euch hier. Unbezahlte Kooperation mit Percival Schuttenbach

Bereits im letzten Monat haben wir verkündet, dass wir durch eine Kooperation mit den verantwortlichen Musikern von Percival Schuttenbach die Möglichkeit erhalten haben, 3x2 Karten für die große Wild Hunt Live-Show in Berlin zu verlosen. Ab dem heutigen Tag startet nun endlich das Gewinnspiel und die Teilnahme ist ganz einfach.

Zunächst einmal wäre es dabei von Vorteil, wenn ihr überhaupt wisst, was es mit dem Soundtrack-Konzert zu The Witcher 3 auf sich hat. Dafür haben wir vorab ein kleines Interview mit Percival geführt, die für das musikalische Spektakel verantwortlich sind:

The Witcher 3 Unser Kurzinterview mit Percival inklusive Überraschung für euch

Die Teilnahme

Erstellt euch einfach einen disqus-Account oder loggt euch in euer bestehendes disqus-Konto ein. Kommentiert unter dieser News in der Kommentar-Sektion, was euch mit der Musik von „The Witcher 3: Wild Hunt“ verbindet und warum ihr auf das Konzert gehen möchtet.

Dauer und Auslosung des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel läuft vom heutigen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser News bis zum 03. September 2019 um 23:59 Uhr. Anschließend antworten wir auf die betreffenden Gewinner-Kommentare und bitten euch eine E-Mail an redaktion@playcentral.de zu senden. Behaltet also diesen Post im Auge.

Bitte beachtet!

Das Konzert findet am 27. September 2019 um 20:00 Uhr im Kesselhaus in Berlin statt. Stellt vor eurer Teilnahme sicher, dass ihr an diesem Tag Zeit habt und fähig seid zum Veranstaltungsort zu gelangen. Wir stellen ausschließlich die Möglichkeit zum kostenlosen Eintritt und übernehmen keinerlei Anreise-, Übernachtungs- oder Verpflegungskosten.

Alle weiteren Teilnahmebedingungen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findet ihr hier:

Wir wünschen euch viel Glück!

*Transparenzhinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine unbezahlte Kooperation mit Percival Schuttenbach.