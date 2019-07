The Witcher 3 - Unser Kurzinterview mit Percival inklusive Überraschung für euch

Für einen einzigen Auftritt kommen Percival Schuttenbach im Herbst nach Berlin, um das musikalische Live-Spektakel zu „The Witcher 3“ auf die Bühne zu zaubern. Wir durften den Musikern vorab einige Fragen stellen und haben zusätzlich eine kleine Überraschung für euch. Unbezahlte Kooperation mit Percival Schuttenbach

Am 27. September kommt die große „Wild Hunt Live“-Show zum mehrfach preisgekrönten Rollenspiel The Witcher 3 einmalig nach Deutschland. Wir werden ebenfalls Teil des Publikums sein und durften den verantwortlichen Musikern von Percival Schuttenbach deshalb bereits vorab einige Fragen in Schriftform stellen.

Und für all jene, die keine Ahnung haben, worum es sich bei der Show handelt: In der News unterhalb dieser Zeilen könnt ihr alles noch einmal in Ruhe nachlesen oder euch die spannenden Antworten der Percival-Musiker auf unsere Fragen zu Gemüte führen – mit einer Ankündigung unsererseits am Ende.

The Witcher 3 Das Soundtrack-Konzert kommt im September einmalig nach Deutschland

3 Fragen, 3 Antworten

PlayCentral: Wer seid ihr und was verbindet euch mit Witcher 3: Wild Hunt?

Percival: Wir sind Percival und Mitkomponisten des Witcher 3-Game-Soundtracks, in dem ihr die charakteristischen Klänge unserer Instrumente und unsere Stimmen hören könnt. Die Musik zu „The Witcher“ wurde weltweit sehr populär, da sie eine großartige Kombination aus Orchester- und slawischen (aber nicht nur slawischen) Folk-Klängen bietet, was sie sehr einzigartig macht.

© Marcin Sommerlik / Percival Schuttenbach

PlayCentral: Wie war es die Musik zu dem Hexer-Abenteuer zu kreieren?

Percival: Anfangs wollte CD Projekt RED nur Sounds aus unseren früheren Alben verwenden, aber am Ende haben wir in zusätzlichen Aufnahmesitzungen viele Stunden Musik aufgenommen. Es war eine großartige Erfahrung für uns, wir haben in einer wirklich professionellen und freundlichen Atmosphäre gearbeitet, die von Marcin Przybyłowicz, dem Hauptkomponisten des Game-Soundtracks, kreiert wurde. Er gab uns viel Freiheit in der Schaffung, wir improvisierten meistens nach seinen Anweisungen im Tempo oder in der gewünschten Atmosphäre des Songs. Nachdem wir alles aufgenommen hatten, war unser Job erledigt – der Rest lag bei Marcin und Mikołaj Stroiński (dem anderen Komponisten des Soundtracks). Als wir das Endergebnis hörten, haben wir es geliebt. Es ist wirklich großartig und wir freuen uns sehr, Teil dieses großartigen Game-Soundtracks zu sein.

© Marcin Sommerlik / Percival Schuttenbach

PlayCentral: Was können wir uns unter der „Wild Hunt Live“-Show vorstellen?

Percival: Wild Hunt Live ist eine unglaublich großartige Show, in die wir viel Arbeit und Mühe investiert haben, um sie so gut wie möglich zu machen. Während der Show präsentieren wir die bekanntesten Songs und Melodien aus dem dritten Spiel des Hexer-Abenteuer, mit Instrumenten, deren Klang von jedem Fan des Spiels leicht zu erkennen ist. Ergänzt werden sie durch speziell aufbereitete Videoanimationen mit zur Musik synchronisierten Spielfragmenten sowie Tanz- und Akrobatikdarbietungen. All dies zusammen mit wunderschönen Lichteffekten, Kostümen und Szenografen schafft eine erstaunliche, unvergessliche Atmosphäre. Es ist ein Muss für jeden The Witcher-Fan.

© Marcin Sommerlik / Percival Schuttenbach

Unsere Ankündigung

Und weil wir wissen, dass es da draußen zahlreiche Fans des Rollenspiels und eine Menge Musikbegeisterte gibt, werden wir im kommenden Monat einige Tickets für die Show an euch verlosen. Wann genau es soweit ist und wie das Ganze funktioniert, verraten wir euch im August. Stay tuned!

© Marcin Sommerlik / Percival Schuttenbach

*Transparenzhinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich um eine unbezahlte Kooperation mit Percival Schuttenbach.