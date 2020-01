The Witcher 3 - Triss oder Yennefer: Welche Lady hat Henry Cavill gewählt? Stimmt selbst ab!

Die aktuell aufkeimende Renaissance von „The Witcher 3: Wild Hunt“ stellt zahlreiche Spieler erneut vor eine wichtige Entscheidung. Fällt die Damenwahl auf Yennefer oder Triss? Für welche Zauberin sich Geralt-Darsteller Henry Cavill entschieden hat, verriet er in einem Interview.

Die am 20. Dezember 2019 auf Netflix erschienene Serie The Witcher mit Superman-Darsteller Henry Cavill in der Rolle des Geralt von Riva, hat zahlreiche Zuschauer zurück zur Spielreihe von CD Projekt RED gebracht. Cavill selbst ist begeisterter Fan, insbesondere von The Witcher 3 und hat offenbart, für welche der beiden Zauberinnen sich der Brite bei seinem Spieldurchlauf entschieden hat.

The Witcher 3 Hype-Revival: Über 100.000 Spieler gleichzeitig auf Steam

Team Triss oder Team Yennefer?

Obwohl die Show auf den Büchern und nicht auf den Spielen beruht, tauchen viele Gamer nun erneut in die spielbare Version der Hexer-Welt ab und eine heiße Debatte erwacht von Neuem. Denn im Laufe der Geschichte soll man sich dabei für eine der beiden Zauberinnen, die im Leben des Hexers Geralt eine wichtigere Rollen einnehmen, im Sinne der Romantik entscheiden.

Henry Cavill hat bei einem Interview verraten, dass er sich in „The Witcher 3: Wild Hunt“ für die schwarzhaarige Zauberin Yennefer von Vengerberg und damit gegen Triss Merigold entschieden hat. Bei Yen, wie sie von Geralt in Büchern und Spielen genannt wird, war es laut Cavill einfach Liebe und er wusste, dass das Herz des Hexers zu der Zauberin mit den lilafarbenen Augen gehört.

The Witcher 3 Geralt und Yennefer erstrahlen im 80er-Look!

Beruft man sich auf die Romane von Andrzej Sapkowski, so entschied sich der britische Schauspieler lediglich getreu der Vorlage. Denn dort stellt tatsächlich Yennefer, und nicht Triss, die große Liebe des weißhaarigen Hexers dar. Passenderweise folgt auch die „The Witcher“-Serie dieser Wahl, da diese vollends auf den Sapkowski-Büchern und nicht auf den Spielen basiert.

Unsere Umfrage

Aber natürlich interessiert uns noch viel mehr, für welche der beiden Damen ihr euch entschieden habt oder noch entscheiden werdet! Deshalb haben wir eine kleine Umfrage gestartet, in der wir euch vor die Wahl stellen: Triss oder Yennefer?

Wir wissen, dass es zwei weitere Optionen gibt, bei der man sich entweder völlig gegen eine Romanze oder mit einem gewissen Haken auch für beide Zauberinnen entscheiden kann. Stimmt einfach ab:

Umfrage: Triss oder Yennefer?