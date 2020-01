The Witcher 3 - Triss oder Yennefer: Für diese Zauberin habt ihr euch entschieden!

In unserer aktuellen Umfrage haben wir euch gefragt, für welche Lady ihr euch in „The Witcher 3: Wild Hunt“ entschieden habt oder noch entscheiden werdet. Die Ergebnisse liegen nach sage und schreibe über 8800 Abstimmungen nun vor.

Die aktuelle Renaissance, die The Witcher 3 gerade erlebt, hat uns dazu bewogen eine kleine Umfrage zu starten. Denn aufgrund der populären The Witcher-Serie sind zahlreiche Spieler zu dem Spiel von CD Projekt RED zurückgekehrt und müssen eine wichtige Entscheidung erstmalig oder erneut treffen: Yennefer oder Triss?

The Witcher 3 Rollenspiel verkauft sich dank der Serie auch auf der PS4 wieder sehr gut

Im Laufe des Spiels kann Hexer Geralt von Riva einer der beiden Zauberinnen sein Herz schenken – natürlich nur im metaphorischen Sinne – und so wollten wir von euch wissen, wie ihr euch entscheiden werdet oder bereits entschieden habt.

Diese Romanze wählen die Spieler

Während in der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski und damit auch in der darauf basierenden Serie „The Witcher“ die Wahl grundsätzlich auf Yennefer fällt, könnt ihr euch in dem RPG auch anders entscheiden – haben die meisten von euch nur nicht getan. Denn mit 3726 Stimmen und damit 41,1 Prozent aller Teilnehmer liegt Yennefer von Vengerberg im Spiel ebenfalls vor Triss Merigold.

Allerdings muss sich die rothaarige Zauberin nicht hinter der schwarzhaarigen Yennefer verstecken, immerhin kommt Triss dennoch auf sage und schreibe 3517 Stimmen und damit 39,8 Prozent der Stimmen. Somit befindet sich Frau Merigold nicht allzu weit abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

The Witcher 3 Triss oder Yennefer: Welche Lady hat Henry Cavill gewählt? Stimmt selbst ab!

„The Witcher 3“ bietet allerdings noch eine weitere Option, die zwar nicht gerade befriedend ist – diesmal ist es tatsächlich wörtlich gemeint – aber dennoch möglich: Man entscheidet sich einfach für beide Damen. 17,3 Prozent und damit 1526 von euch würden diese Konstellation gerne in Anspruch nehmen und wollen beide Zauberinnen haben. Nur 0,8 Prozent und damit 73 Umfrageteilnehmer möchten weder Triss noch Yennefer in Geralts Herz und sein Bett lassen.

Weiterlesen auf PlayCentral.de: