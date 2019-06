The Witcher 3 - Das Soundtrack-Konzert kommt im September einmalig nach Deutschland

Das Konzert zum Soundtrack des erfolgreichen Rollenspiels „The Witcher 3“ kommt im Herbst einmalig nach Deutschland. Ab sofort könnt ihr euch die Tickets für das Musikspektakel sichern.

Was wäre The Witcher 3 ohne seine wundervolle musikalische Untermalung, die uns heute wie damals eine Gänsehaut, Tränen in die Augen und ein Lächeln auf die Lippen zaubert? Wahrscheinlich würde das erfolgreiche Rollenspiel einen bedeutenden Teil seiner Stimmung verlieren.

Denn das was die Komponisten Marcin Przybyłowicz und Mikołaj Stroiński geschaffen haben, ist weitaus mehr als ein einfacher Spiel-Soundtrack, es ist ein musikalisches Meisterwerk. Und genau aus diesem Grund existiert die „Wild Hunt Live“-Show, die auf den mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Kompositionen des Spiels beruhen.

Für Fans und Musikliebhaber

Mit Filmprojektionen aus „The Witcher 3“, historischen Kostümierungen und einer kunstvollen Performance wird die Atmosphäre des Spiels auf einer Bühne gebannt. Dabei sollen nicht nur Freunde des Computerspiels auf ihre Kosten kommen, sondern ebenso alle, die ihr Herz an die Musik vergangener Zeitalter verloren haben.

Die Percival Schuttenbach-Musiker sind Meister ihres Fachs und sorgen mit den richtigen Instrumenten, Tanzeinlagen und ihrem einzigartigen Gesang für das perfekte mittelalterliche Fantasy-Ambiente. Die Beweise dafür liefert der Soundtrack des Spiels, an dessen Aufnahmen sie bereits beteiligt waren.

© Marcin Sommerlik / Percival Schuttenbach

Die Tour führt nach Berlin

Für ein einziges Konzert in Deutschland kommen Percival nun am 27. September in das Kesselhaus nach Berlin. Solltet ihr euch also einmal auf andere Art und Weise in die Welt des Hexers begeben wollen oder seid einfach Liebhaber mittelalterlicher Musik und Bühnenspektakel, könnt ihr eure Ticket ab sofort hier käuflich erwerben. Einen Vorgeschmack erhaltet ihr im unten eingebundenen Tour-Trailer des letzten Jahres.