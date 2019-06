The Witcher 3 - So viel Speicherplatz benötigt ihr für die Nintendo Switch-Umsetzung

Wie groß wird „The Witcher 3“ auf der Nintendo Switch sein? Wie viel Speicherplatz benötigt man, um den Hexer unterwegs spielen zu können? Die Entwickler haben nun den entsprechenden Hinweis gegeben.

Darauf haben die Hexer-Fans gewartet. Der notorische Monsterschlächter mit der weiß glänzenden Zaubermähne wird euch in Zukunft in jeder Lebenslage zur Seite stehen. Ob unterwegs in der Bahn, als Beifahrer im Auto oder gar über den Lüften der Weltmeere im Flugzeug: The Witcher 3 wird ein ständiger Begleiter sein, das Spiel erscheint für die Nintendo Switch.

The Witcher 3 Erster Grafikvergleich: PS4 versus Nintendo Switch

Größe des Spiels bekannt

Doch eine wichtige Frage blieb neben den technischen Spezifikationen, die bereits mitgeteilt wurden, noch offen. Wie groß wird The Witcher 3 sein, wie viel Speicherplatz wird das Spiel auf der SSD-Karte schließlich einnehmen?

Da der Speicherplatz bekanntermaßen recht überschaubar ausfällt, die die Spieler zur Verfügung haben, schadet eine kleinere Spieldatei nicht. Im Falle von Geralts neuestem Abenteuer auf der Switch erscheint es recht tragbar. Der offizielle Twitter-Account vom „The Witcher“-Franchise hat die entsprechende Info geteilt. Ihr benötigt lediglich 32 Gigabyte freien Speicherplatz.

Wichtig ist, dass es sich hierbei um das vollständige Spiel handelt. Alle zusätzlichen Inhalte sind also enthalten. Darunter fallen die beiden Erweiterungspakete Hearts of Stone und Blood and Wine. Erste Screenshots dazu gibt es bereits und die Auflösung auf der Switch ist ebenfalls bekannt..

Mehr Infos und den zugehörigen Teaser-Trailer erhaltet ihr hier:

