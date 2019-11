The Witcher 3 - Das Rollenspiel wird Teil des Xbox Game Pass

Das Line-up das Xbox Game Pass wird um ein episches Rollenspiel erweitert. Schon in wenigen Wochen wird „The Witcher 3: Wild Hunt“ in die Bibliothek des Microsoft-Dienstes aufgenommen.

Wenn das mal keine Bereicherung ist! Wie CD Projekt RED nun bekannt gegeben hat, wird The Witcher 3 im kommenden Monat dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Enthalten sind außerdem der gesamte DLC, in Form von alternativen Outfits, weiteren Quests und Ausrüstung.

The Witcher 3 Auch auf Nintendos Hybrid-Konsole ein RPG-Kracher - Test

The Witcher 3 im Xbox Game Pass

2015 ist das mehrfach ausgezeichnete „The Witcher 3“ für PC, Xbox One und PS4 erschienen, erst kürzlich hat es das Rollenspiel rund um Hexer Geralt von Riva sogar auf die Nintendo Switch geschafft. Für Besitzer des Konsolen- oder Ultimate-Xbox Game Pass ist das Spiel nun bald kostenlos verfügbar.

Also: Für alle, die bis jetzt auf die passende Gelegenheit gewartet haben, sich dem einzigartigen Abenteuer zu widmen - Am 19. Dezember 2019 wird das Spiel in die Xbox Game Pass-Spielbibliothek aufgenommen. Macht euch also schon mal bereit für viele, viele Stunden in die wunderbare Welt des Hexers abzutauchen, auf Monsterjagd zu gehen und eine spannende Geschichte zu erleben.