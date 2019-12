The Witcher 3 - Netflix-Serie bringt Millionen Fans zum Spiel zurück

Die „The Witcher“-Serie auf Netflix sorgt dafür, dass hunderttausende Fans zum Rollenspiel zurückkehren. Die Spielerzahlen von „The Witcher 3: Wild Hunt“ sind im Zuge dessen auf den höchsten Stand seit Release angestiegen.

Nach dem erfolgreichen Start der The Witcher-Serie erlebt auch das Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt eine Renaissance. Die Spielerzahlen befinden sich auf dem höchsten Stand seit Release, wie aktuelle Statistiken zeigen.

Alleine am heutigen Donnerstag waren mehr als 67.000 Spieler gleichzeitig in „The Witcher 3“ auf Steam aktiv. Man muss schon bis in den Mai 2015 blicken, also im Monat der Veröffentlichung, um eine höhere Zahl zu finden.

Die Charts werden gestürmt

Beflügelt durch die Netflix-Serie befindet sich „The Witcher 3“ zudem seit dem Start des Steam Winter Sales konstant in den Verkaufscharts. Alleine im Dezember sollen mehr als eine Million Fans das Rollenspiel auf Steam zumindest kurz gestartet haben, um wieder in die Welt des Hexers einzutauchen, berichtet Playtracker. Zahlen für die Konsolenfassungen liegen nicht vor.

Auch die Vorgänger „The Witcher 1“ und „The Witcher 2“ erleben neue Höhen, wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen. Der erste Teil kommt auf bis zu 8.400 Spieler (höchster Stand seit Beginn der Aufzeichnungen), der zweite Teil immerhin auf 4.500 Spieler (höchster Stand seit Juni 2015).

The Witcher 3 Verkaufszahlen in diesem Jahr höher als 2018

