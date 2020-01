The Witcher 3 - Hype-Revival: Über 100.000 User spielen das RPG gleichzeitig auf Steam

Mit Start der Fantasy-Serie „The Witcher“ auf Netflix erlebt das Franchise rund um Hexer Geralt von Riva derzeit eine Art Renaissance. So erhält auch die Spielreihe von CD Projekt RED aktuell einen neuen Beliebtheitsaufschwung – und erreicht einen neuen Meilenstein.

The Witcher 3: Wild Hunt hat momentan mehr gleichzeitig aktive Spieler denn je auf Steam zu verzeichnen. Der jüngste Teil der Spielreihe von CD Projekt RED erlebt dort somit derzeit den größten Ansturm überhaupt und erreichte am gestrigen Tag einen neuen Höhepunkt. Grund dafür ist wohl nicht zuletzt die Veröffentlichung der neuen Netflix-Serie The Witcher.

The Witcher (Serie) Zählt trotz schlechter Kritiken schon jetzt zu den beliebtesten Serien

The Witcher 3 bricht Steam-Rekord

Zuschauer der „The Witcher“-Serie sehnen sich nach dem recht kompakten Umfang der 1. Staffel von nur 8 Folgen offenbar nach mehr aus der Hexer-Welt, die einst von Buchautor Andrzej Sapkowski geschaffen wurde. Was bietet sich dafür besser an als das Eintauchen in das passende, immersive Spielerlebnis?

Glücklicherweise startete CD Projekt vor über 12 Jahren die The Witcher-Reihe mit dem ersten Teil und schloss sie im Jahr 2016 mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ und zwei sagenhaften DLCs ab. Aus diesem Grund erfreut sich gerade der neuste RPG-Ableger derzeit wieder enormer Beliebtheit und erreichte am gestrigen Tag einen neuen All-Time-Peak von sagenhaften 102.172 Spielern und überschritt damit die persönliche 100.000-Grenze bei Steam. Auf den anderen Plattformen dürfte die Spielerpräsenz wohl ähnlich hoch ausfallen.

The Witcher 3 Neuer Steam Rekord: Durch Netflix-Serie erfolgreicher als je zuvor

Wer selbst noch einmal in die Welt von „The Witcher 3“ eintauchen möchte und das Spiel noch nicht auf Steam besitzt, kann den aktuellsten Titel und alle anderen Teile der Geralt-Saga von CD Projekt RED derzeit vergünstigt auf Valves Gaming-Verkaufsplattform erstehen. Schlagt also schnell zu und setzt eure Reise durchs Universum im Spiel fort!