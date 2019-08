The Witcher 3 - Diese Mod bringt Henry Cavill als Geralt ins Spiel

Fragt ihr euch, ob Henry Cavill die richtige Wahl für Geralt in „The Witcher“ ist? Dann könnt ihr euch mit einem kleinen Trick schon jetzt eine Meinung bilden. Denn eine schicke Mod bringt den Schauspieler in die Welt des Hexers.

Als bekannt wurde, dass der Erfolgshit The Witcher eine Netflix-Adaption bekommt, wurde schnell die Frage nach dem passenden Geralt-Schauspieler laut. Mit Henry Cavill haben wir eine Wahl bekommen, die die „Witcher"-Community bislang spaltet. Erst wenn die Serie die erste Folge ausstrahlt, werden wir wissen, was Superman als Hexer taugt.

Offenbar müssen wir aber gar nicht mehr so lang warten. Denn schon jetzt gibt es eine Möglichkeit, die Fertigkeiten und die Optik von Henry Cavill mit mehr als nur einem ersten Teaser auf die Probe zu stellen. Ermöglicht wird das durch die Mod von Adnan444, der sie auf NexusMods gepackt hat.

Sie verändert das Aussehen von Geralt in The Witcher 3 und verpasst ihm das Antlitz von Cavill. Auf den ersten Blick mag das etwas befremdlich aussehen, könnte aber für ein paar lustige Szenen im Durchlauf des Spiels sorgen. Einzig die typischen Narben von Geralt fehlen dem Schönling noch.

Vielleicht macht sich der Modder ja schon bald die Mühe, das Gesicht in „The Witcher 3“ noch ein wenig zu verfeinern. Oder er wendet sich direkt Yennefer und Ciri zu, die in der The Witcher-Serie selbstverständlich ebenfalls anders aussehen werden als in „The Witcher 3“. Was haltet ihr von der Mod?