The Witcher 3 - Buchautor Andrzej Sapkowski und CD Projekt RED haben sich geeinigt

Anscheinend haben sich Witcher-Autor Andrzej Sapkowski und Witcher-Entwickler CD Projekt Red vor kurzem einvernehmlich geeinigt. Sapkowski forderte im Oktober 2018 von dem polnischen Entwickler eine weitere Zahlung für die Lizenz in Höhe von umgerechnet rund 14 Millionen Euro.

Die Witcher-Spiele von CD Projekt RED basieren auf den Büchern des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Die Nutzungsrechte gab dieser vor einem Jahrzehnt an das Studio weiter und bekam für die Lizenz lediglich umgerechnet rund 8.500 Euro. Damals glaubte der Schriftsteller nicht an den Erfolg der Spiele. Mittlerweile ist Hexer Geralt von Riva, insbesonder durch The Witcher 3: Wild Hunt international bekannt und die Spiele ein kommerzieller Erfolg für CD Projekt.

Wenig verwunderlich, dass Andrzej Sapkowski mit dem früheren Deal nicht mehr ganz zufrieden ist und nachträglich eine Gewinnbeteiligung verlangt, obwohl dies vertraglich bereits geregelt wurde. Dabei bezieht er sich auf Artikel 44 des polnischen Gesetztes über Urheberrecht und verwendete Schutzrechte:

„Im Falle einer groben Diskrepanz zwischen der Vergütung des Urhebers und den Vorteilen des Erwerbers oder Lizenznehmers, kann der Urheber verlangen, dass das Gericht seine Vergütung angemessen erhöht.“

Rechtlich gesehen hätte Sapkowski dank des polnischen Gesetzes durchaus einen Grund, eine erhöhte Nachzahlung zu verlangen. Die 8.500 Euro (35.000 polnische Zloty) unterscheiden sich immerhin deutlich von den mehreren hundert Millionen, die die Videospiele inzwischen einspielten.

Der Autor verlange insgesamt 6 Prozent der erzielten Einnahmen, obwohl 5 bis 15 Prozent für Lizenzgeber wie Sapkowski normal seien. Angesichts der bisherigen Verkaufszahlen würde aber schon mit den 6 Prozent eine Summe von rund 14 Millionen Euro (circa 60 Millionen polnische Zloty) zusammenkommen.

Gibt es eine Einigung?

Nun berichtet das polnische Magazin Puls Biznesu, dass sich angeblich beide Parteien vor kurzem einvernehmlich geeinigt haben. Wie es heißt, erhält Sapkowski eine weitere Vergütung als Anerkennung für seine Arbeit und für die Pflege einer gesunden Beziehung zu ihm. Wie hoch diese Summe genau ausfällt, ist bislang nicht bekannt. Angeblich liege diese aber deutlich unter den geforderten 14 Millionen Euro.