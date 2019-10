The Wild Rift - Endlich unterwegs: League of Legends erscheint für mobile Endgeräte

„League of Legends“-Fans, die sich schon oft gewünscht haben, das Spiel in einer mobilen Version zu bekommen, werden für ihre Wartezeit jetzt belohnt. Riot Games kündigt „Wild Rift“ an. Eine Version, die ihr jetzt überall mit hinnehmen und dennoch gemeinsam mit Freunden spielen könnt.

Zum 10-jährigen Jubiläum soll das League of Legends-Universum mit „Wild Rift“ erweitert werden und ein ganz neues Spielgefühl mit sich bringen. Laut Riot wird es das auch tun, denn es handelt sich hier nicht einfach um einen Port vom PC-Game auf ein mobiles Endgerät, es wurde komplett neu und von Anfang an aufgebaut. Das ermöglichte den Entwicklern einige Feinheiten und Überarbeitungen, die auf der mobilen Version direkt auffallen.

Zwar war es den Entwicklern nicht möglich, alle Champs und die vielfältigen Skins von der PC-Version zu implementieren, doch die Überarbeitungen sind auch nicht nur grafischer Natur. Die Steuerung und Skills wurden ebenfalls angepasst. So stellt Riot sicher, dass „League of Legends: Wild Rift“ einfach zu handhaben ist und sich allen mobilen Endgeräten anpassen kann.

© Riot Games

Kürzere Matches

Bei der PC-Version können sich Matches ordentlich hinziehen. Eine halbe Stunde und mehr sind durch die Komplexität von „League of Legends“ keine Seltenheit. Bei der mobilen Version wurde das allerdings angepasst, so sollen die einzelnen Spiele nur noch 15 bis 18 Minuten in Anspruch nehmen und den Gebrauch damit unterwegs vereinfachen.

Noch wurde nicht alles zu „The Wild Rift“ verraten, doch feststeht, dass Riot das Spiel bis Ende 2020 global auf fast allen Plattformen anbieten möchte. Vorher stehen noch einige Alpha- und Betaphasen an, die in den nächsten Monaten vonstattengehen. Was sagt ihr dazu? Habt ihr euch eine mobile Version gewünscht? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.