Wii U - Konsole erhält aus dem Nichts ein neues Update

Nintendo hat für die Wii U ein neues Update veröffentlicht, das ab sofort zum Download bereitsteht. Spieler können sich fortan die neueste Firmware-Version für ihre Konsole herunterladen. Sonderlich viel verändert diese allerdings nicht.

Zum ersten und vielleicht auch letzten Mal in diesem Jahr hat die Wii U ein neues Firmware-Update erhalten. Auch wenn man die Konsole am liebsten vergessen möchte, scheint zumindest Nintendo weiterhin an sie zu denken.

Die wenigen Besitzer der Wii U dürfen sich derweil über ziemlich wenige Änderungen freuen. An dieser Stelle müssen wir deshalb all jene enttäuschen, die auf neue Funktionen gehofft haben, denn diese sind im Update nicht enthalten.

Mehr Stabilität für dein System

Das Firmware-Update 5.5.4 sorgt nämlich ausschließlich für eine erhöhe Systemstabilität, wie aus den offiziellen Patchnotes hervorgeht. Außerdem sollen kleinere Anpassungen getätigt worden sein, um die „allgemeine Nutzererfahrung zu steigern“.

Was auch immer das heißen soll.

Angesichts der Tatsache, dass die Wii U inzwischen nicht mehr hergestellt wird, sollte es sich hierbei um eines der letzten Updates für die Konsole handeln. Die Systemstabilität ist schließlich schon jetzt immens.