WhatsApp - Werbung ab heute möglich: Anzeigen erscheinen zukünftig im Messenger

Ab heute ist bei WhatsApp die Darstellung von Werbung erlaubt. Eine ausgelaufene Klausel erlaubt es dem Messenger nun, zwischen den einzelnen Stories Anzeigen zu schalten.

In diesem Jahr soll WhatsApp endlich dafür sorgen, nicht länger ein Verlustgeschäft zu sein. Im Zuge kann im Messenger ab sofort Werbung dargestellt werden.

Obwohl WhatsApp schon länger zu Facebook gehört, durfte das Unternehmen mit der App praktisch kein Geld verdienen. Als die Firmengründer WhatsApp an Facebook verkauften, war es vertraglich vorgeschrieben, dass insgesamt fünf Jahre lang kein Profit erzielt werden darf. Diese Frist lief zum 01. Februar 2019 aus.

Werbung nur in der Story

Bereits 2018 erklärte Facebook, mit WhatsApp ab 2019 erstmals Geld verdienen zu wollen. Die Übernahme ließ man sich schließlich 16 Milliarden US-Dollar kosten, was 2014 eine Rekordsumme darstellte.

Die Werbung soll allerdings ausschließlich zwischen Stories und nicht etwa innerhalb von Chats oder der Kontaktliste angezeigt werden. Entsprechende Tests laufen bereits in Indien, Medienberichten zufolge nimmt WhatsApp bereits Buchungen von Kunden an. Zunächst soll die Werbung in den USA ausgerollt werden, erst zu einem späteren Zeitpunkt sind Nutzer in Europa betroffen.

Mehr zu den Plänen und was Kunden wissen müssen:

WhatsApp Werbung wird eingeführt und zwar schon ab 2019