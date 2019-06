Watch Dogs Legion - Spielwelt erstreckt sich über acht Bezirke Londons

Im Rahmen der E3 2019 kündigte Ubisoft mit „Watch Dogs Legion“ den dritten Teil der Open-World-Reihe an, der mit einem frischen Setting und ambitionierten NPC-System überzeugen will. Jetzt wurde bekannt, wie groß die Spielwelt des Actiontitels ausfallen wird.

In Watch Dogs Legion schickt uns Ubisoft im März 2020 in die britische Hauptstadt London. Diese fällt ziemlich groß aus und erstreckt sich über ganze acht Bezirke der Metropole.

Die Spielwelt von Watch Dogs Legion

In einem Interview mit PCGamesN kam Creative Director Clint Hocking auf die Größe der Spielwelt von „Watch Dogs Legion“ zu sprechen. Das in einem Post-Brexit-Szenario angesiedelte Open-World-Spiel wartet mit einer riesigen offenen Welt auf.

Wir sollen in der Lage sein, vom Wellington Arch in der Nähe des Hyde Park im Westen bis zur Isle of Dogs zu gehen und vom Camden Market im Norden bis zum Windrush Square in Brixton.

Das klingt auf jeden Fall nach einem riesigen Gebiet. Unklar ist allerdings, ob Ubisoft die Londoner Bezirke in „Watch Dogs Legion“ in ihrer vollen Größe abbildet oder bestimmte Aspekte gestutzt hat.

Acht Bezirke Londons

Im Vergleich zum echten London entspräche das laut Google Maps rund einer halben Stunde Fahrtzeit im Auto, um von Norden nach Süden beziehungsweise Westen nach Osten zu gelangen.

Laut PC Gamer besteht die Karte in „Watch Dogs Legion“ aus insgesamt acht Bezirken im Zentrum Londons. Berühmte Sehenswürdigkeiten wie das London Eye, der Palast von Westminster oder der Piccadilly Circus warten also nur darauf, von uns entdeckt zu werden.

Die Londoner U-Bahn dient im Spiel zudem als Schnellreisefunktion, während wir die ikonischen schwarzen Taxis zur Fortbewegung nutzen dürfen. In der Historie der Reihe dürfen wir uns vermutlich hinter das Steuer zahlreicher anderer Fahrzeuge klemmen, die auf den Straßen des futuristischen London zu finden sind. Erscheinen wird „Watch Dogs Legion“ am 06- März 2020 für Google Stadia, PC, PlayStation 4 und Xbox One.