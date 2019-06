Watch Dogs Legion - Leak vor der E3 offenbart Name und Setting

Noch bevor die E3 2019 in der kommenden Woche ihre Tore öffnet, wurden jetzt offenbar neue Details zu „Watch Dogs 3“ von Ubisoft geleakt. Das Open-World-Spiel soll, wie bereits zuvor vermutet, in London spielen und den Titel „Watch Dogs Legion“ tragen.

Bereits das Ende des Vorgängers kündigte vor rund zwei Jahren mehr oder weniger sicher Watch Dogs 3 an, während die Endsequenz auf ein Setting in der britischen Hauptstadt London hindeutete. Jetzt sind kurz vor der E3 2019 neue Informationen zum Open-World-Spiel geleakt worden.

Watch Dogs Legion Wird laut Jason Schreier tatsächlich in London spielen

Watch Dogs Legion – Enthüllung auf E3 nahezu sicher

Amazon UK ist der neue Leak zu „Watch Dogs 3“ zu verdanken, die das Spiel unter dem Namen „Watch Dogs Legion“ listen. Die Handlung des Open-World-Titels soll in London spielen und laut der Produktbeschreibung aktuelle Ereignisse behandeln. Dort heißt es:

„Watch Dogs Legion ist im London der nahen, dystopischen Zukunft angesiedelt. Es zeigt eine Welt nach dem Brexit, in der die Gesellschaft, Politik und Technologie sich verändert und Londons Schicksal abgeändert haben.“

Danach wird die Produktbeschreibung in Aussagen wie „London macht total Sinn für WD“ allerdings etwas merkwürdig. Auch das englische Wort „surveillance“ (zu Deutsch: Überwachung) ist in der Beschreibung falsch geschrieben.

Sind alle NPCs spielbar?

Deutlich interessanter ist da schon die Beschreibung des Gameplays. Dort ist die Rede davon, dass ihr in „Watch Dogs Legion“ jeden spielen könnt. Jedes Individuum, das ihr in der Open-World trefft, verfügt über ein eigenes Set an Animationen und eine eigene Vertonung. Eigenschaften und Design werden von den Gameplay-Systemen generiert und geleitet.

Jason Schreier von Kotaku berichtet, dass er Ähnliches zu „Watch Dogs Legion“ gehört habe und dass ihr verschiedene Dinge im Spiel zu verschiedenen Zeiten erleben werdet, je nachdem für welchen NPC ihr euch entscheidet. Das System dahinter sei so ambitioniert, dass es den Entwicklern noch immer Kopfzerbrechen bereite und zu mindestens einer Release-Verschiebung geführt habe.

E3 2019 Das sind die Termine zu den Pressekonferenzen und Livestreams

Sollte das Spiel tatsächlich auf den Namen „Watch Dogs Legion“ hören, ist es äußerst unwahrscheinlich, dass der nächste Ableger der Assassin’s Creed-Reihe ebenfalls diesen Untertitel tragen dürfte, immerhin wurde ein Assassin’s Creed Legion bereits vor Monaten geleakt. Was es mit „Watch Dogs 3“ schlussendlich auf sich hat und was uns im Spiel erwartet, werden wir vermutlich bereits in der kommenden Woche erfahren. Die Pressekonferenz von Ubisoft beginnt am 10. Juni um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Ihr möchtet keine News rund um die E3 2019 verpassen? Kein Problem, ruft einfach playnation.de/e3 auf und schon seid ihr bestens informiert!