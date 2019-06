Watch Dogs Legion - Laut Ubisoft kann man das Spiel mindestens 20-mal durchspielen

Das Stichwort bei „Watch Dogs Legion“ ist Legion, denn es gilt das Spiel nicht nur mit einem Hauptcharakter zu erleben, sondern dafür nahezu jeden NPC und dessen persönliche Fähigkeiten zu nutzen. Laut Ubisoft ist der Titel dabei so aufgebaut, dass man ihn sogar 20-mal durchspielen kann.

Als Watch Dogs Legion kürzlich vorgestellt wurde, war eines der Verkaufsargumente sicherlich die Tatsache, dass das Spiel ausgesprochen vielfältig und aufwendig ist. Die Sounds, die Charaktere, die Storys – allesamt verschieden und laut Ubisoft so aufgebaut, dass man das Spiel mindestens zwanzigmal durchspielen kann, ohne langweilig zu werden.

Denn angeblich gibt es 20 verschiedene Skipts, wovon jedes seinen eigenen Charakter, ein eigenes Äußeres, unterschiedliche Stimmen und verschiedene Erfahrungen bietet.

Technik, die begeistert

Creative Director Cling Hocking verrät dafür einiges über die Technik, die hinter dem Ganzen steckt und das Spiel so vielfältig macht:

„Wir verwenden Technologie, um alle Stimmen zu verändern. Wenn man Joe und John rekrutiert, die vom gleichen Schauspieler gespielt werden und die gleiche Persönlichkeit besitzen, wird man nicht merken, wenn sie miteinander sprechen, dass es derselbe Schauspieler ist. Wir modellieren die Stimmen. Mithilfe der Photogrammetrie haben wir dagegen Dutzende verschiedener Gesichter erfasst, die mithilfe innovativer Animationstechniken zu Tausenden von einzigartigen Köpfen kombiniert wurden.“

„Watch Dogs Legion“ erscheint am 06. März 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Könntet ihr euch vorstellen, das Spiel so oft durchzuspielen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.