Watch Dogs Legion - Ingame-Interview: BBC-Reporter spricht mit Designer innerhalb des Spiels

Im vergangenen Jahr kündigte Ubisoft mit „Watch Dogs: Legion“ einen neuen Teil zur Open-World-Reihe an, in der es um Hightech-Hacking und aus den Fugen geratene Überwachungsstaaten geht. Das aktuelle Projekt ist in London angesiedelt, weshalb sich die BBC insbesondere dafür interessiert – und für das weltweit erste Ingame-Interview mitverantwortlich zeichnet.

Während euch die ersten beiden Teile der „Watch Dogs“-Reihe nach Chicago beziehungsweise San Francisco versetzen, ist in Watch Dogs: Legion ein dystopisches London der Schauplatz. Eine weitreichende Überwachung und militärische Unterdrückung der Bürger sind an der Tagesordnung – nur wenige Jahre, nachdem Großbritannien die EU verließ. Grund genug für das öffentlich-rechtliche britische Netzwerk BBC, ein Interview mit Ubisoft über das Projekt zu führen – auf eine denkbar ungewöhnliche Weise.

Reporter und Designer dank Motion-Capturing in Spielgrafik

Der BBC-Reporter Marc Cieslak sprach mit Kreativdirektor Clint Hocking über „Watch Dogs: Legion“. Es handelt sich aber nicht um ein klassisches Gespräch vor einer Fernsehkamera oder in Textform, denn die beiden wurden per Motion-Capturing zunächst in die Spielwelt des Open-World-Abenteuers versetzt, um vor passender Hightech-Kulisse und komplett in Spielgrafik ein Interview zu führen.

Das Resultat ist sehenswert und hält ein paar Informationen zum Setting bereit. Ubisoft habe London aus verschiedenen Gründen gewählt. Neben kulturellen Aspekten, Sehenswürdigkeiten und historischen Kontexten ist der bevorstehende (beziehungsweise im Spiel längst über die Bühne gegangene) Brexit natürlich eine interessante Vorlage für einen dystopischen Handlungsrahmen.

„Watch Dogs: Legion“ befindet sich für PC, PlayStation 4, Xbox One und Stadia in Entwicklung. Darüber hinaus ist ziemlich wahrscheinlich mit einer Umsetzung für PlayStation 5 und Xbox Series X zu rechnen. Als Release-Zeitraum gilt nach wie vor die 2. Jahreshälfte 2020.