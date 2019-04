Watch Dogs 3 - Wird laut Jason Schreier tatsächlich in London spielen

In den letzten Monaten machte das Gerücht die Runde, dass der neue „Watch Dogs“-Teil in London beheimatet sein wird. Zahlreiche Hinweise deuten inzwischen tatsächlich darauf hin.

Nach einem Easter Egg in The Division 2, das eventuell andeutet, dass der neue Teil von Assassin‘s Creed in der nordischen Sagenwelt spielen wird, hält sich außerdem das Gerücht, dass ihr in Watch Dogs 3 die englische Hauptstadt unsicher machen könnt.

Watch Dogs 3 Könnte für PS5 und neue Xbox kommen

Neben anonymen Posts, weist unter anderem ein Patch auf London als kommendes Setting hin. Der Patch, der das Ende von Watch Dogs 2 veränderte, enthielt Andeutungen zu Brixton, einem Stadtteil von London. Der bisher größte Hinweis ist allerdings auf Twitter zu finden Auf die Frage, ob „Watch Dogs 3“ tatsächlich in London spielt, antwortete Kotaku-Redakteur Jason Schreier unmissverständlich mit der englischen Flagge.

🇬🇧 — Jason Schreier (@jasonschreier) 24. Februar 2019

Könnte England den Kampfstil beeinflussen?

Jetzt, nachdem viele mit der Frage abgeschlossen haben und sich bereits mit London als neuer Schauplatz sicher sind, fragen sich Fans, wie der Kampfstil von „Watch Dogs 3“ aussehen könnte.

In England ist es schwieriger an Waffen zu kommen, doch auf der Plattform ResetEra ist die Rede von 3D gedruckten Waffen. Schon in „Watch Dogs 2“ war das möglich, es wäre also durchaus denkbar, dass diese Möglichkeit auch im neuen Teil besteht. Wenn man weiteren Gerüchten Glauben schenken mag, werden Nahkampf und auch gewaltfreie Optionen in „Watch Dogs 3“ eine große Rolle spielen.

Bisher äußerte sich Ubisoft nicht zu den Gerüchten. Würde euch „Watch Dogs 3“ in London gefallen, oder sollte für euch lieber ein anderes Setting zum Einsatz kommen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.

