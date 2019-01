Warface - Neuer Raid führt euch auf PS4 und Xbox One nach Tschernobyl

Ein neues Update zu Warface für PS4 und Xbox One schickt euch in einem neuen Raid in die Geisterstadt Pripyat unweit des Unglücksmeilers von Tschernobyl. Euch erwarten neue Mechanismen sowie neue Gegner in Form von menschenähnlichen Androiden.

Publisher My.com hat die Veröffentlichung des neuesten Update "Prypiat" zu dem kostenlosen Online-Ego-Shooter Warface für PlayStation 4 und Xbox One bekannt gegeben. Wie der Titel der Aktualisierung bereits erkennen lässt, wird euch ein neuer Raid in die berüchtigte Geisterstadt führen, die in der Sperrzone in der Nähe des Reaktors von Tschernobyl liegt. Spieler können sich auf neue Feinde, Belohnungen und Erfolge sowie auf die neue Waffenserie "Nuclear" freuen.

"Im Rahmen der neuen Spezialoperation werden die Warface-Einsatzkräfte nach Pripyat beordert - einen der geheimnisvollsten und historisch bedeutendsten Orte der Erde. Nach Informationen, die dem Warface-Hauptquartier gemeldet wurden, ist die seismische Aktivität in dieser Region verstärkt. Es ist die Aufgabe der Spieler, zu untersuchen, was dort vor sich geht, und zu überprüfen, ob die Instabilität mit den Aktivitäten der ruchlosen Blackwood-Organisation zusammenhängt, die in der Umgebung gesichtet wurden."

Das neue Update bringt euch außerdem neue Mechanismen, die im Kampf den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen können, wie zum Beispiel die Energieschilde, die von einzelnen Feinden und Verteidigungsanlagen verwendet werden. Außerdem erwarten euch mit den "SED" neue Gegner in Form von "unheimlichen, menschenähnlichen Androiden".

Anbei haben wir euch den atmosphärischen Trailer zu dem neuen Raid eingebunden.