Warface - Neuer Meilenstein: 5 Millionen registrierte Konsolenspieler

Die beiden Konsolenversionen von Warface haben bereits kurze Zeit nach dem Release über fünf Millionen registrierte Spieler vorzuweisen. In Kürze dürfen sich Spieler außerdem auf ein neues Update freuen, das weiteren Content im Gepäck hat.

Im September 2018 erschien der Ego-Shooter Warface von Entwickler Crytek auch für die beiden Konsolen PS4 und Xbox One. Nun hat der verantwortliche Publisher My.com innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung mitgeteilt, dass sich bereits mehr als fünf Millionen Konsolenspieler für den Titel registriert haben.

Passend zu dem neuen Meilenstein hat My.com außerdem die Veröffentlichung des Eisiger Gipfel-Updates für PlayStation 4 und Xbox One für den 27. November 2018 bekannt gegeben. Diese neueste Erweiterung markiert nur eine der regelmäßigen, kostenlosen monatlichen Inhaltsaktualisierungen über die sich Konsolenspieler freuen dürfen.

„Warface wächst weiter auf dem Konsolenmarkt. In der ersten Woche nach der offiziellen Veröffentlichung haben bereits mehr als 1.300.000 Spieler aus der ganzen Welt die PS-Version gespielt, mittlerweile hat die Anzahl der Spieler auf beiden Plattformen mehr als fünf Millionen erreicht“, so Ivan Pobyarzhin, Produzent von Warface. "Das Team arbeitet weiter hart an der Weiterentwicklung des Projekts, um unseren Spielern noch mehr Warface zur Verfügung zu stellen".