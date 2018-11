Warcraft GO - Blizzard arbeitet an Mobile-Game, das an Pokémon Go erinnert

Blizzard arbeitet an einem neuen Mobile-Spiel, das stark an Pokémon Go erinnert. Das berichtet Kotaku-Reporter Jason Schreier unter Berufung auf Mitarbeiter des Studios. Fans sind nach der Ankündigung von Diablo Immortal verunsichert.

Seit der Ankündigung des Mobile-Titels Diablo Immortal sind viele langjährige Fans skeptisch, wenn es um die Zukunft von Entwickler Blizzard Entertainment geht. Dabei scheint intern bereits festzustehen, dass man noch zahlreiche weitere Spiele für Smartphones auf den Markt bringen möchte.

Eine kleine Gruppe an Entwicklern arbeitet nämlich an Warcraft-Version von Pokémon Go, die exklusiv für Smartphones erscheinen soll. Das berichtet Kotaku-Reporter Jason Schreier unter Berufung auf anonym bleibende Mitarbeiter, die sich zur Zukunft der Diablo-Reihe äußern wollten.

Blizzard Bestätigt die Arbeit an mobilen Spielen zu allen bekannten Marken

Die Pokémon-Fans bei Blizzard

Innerhalb der Blizzard-Büros scheint man nämlich sehr von Pokémon Go begeistert zu sein, wie Schreier erläutert. Zahlreiche Angestellte wären begeisterte Fans des Titels und würden sogar täglich um die Vorherrschaft der sich auf dem Campus befindenden Arena kämpfen.

Cory Stockton, der bislang an World of Warcraft arbeitete, soll als Lead Designer an dem Warcraft-Spinoff beteiligt sein. Er sei ein großer Pokémon-Fan, weshalb er gerne einen eigenen Titel dieser Art entwickeln würde. Allerdings unterscheide sich Blizzards Version unter anderem durch diverse Singleplayer-Mechaniken vom Original.

Diablo Immortal Shitstorm: Blizzard wird ausgebuht, Trailer mit Dislike-Rekord