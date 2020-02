Warcraft 3: Reforged - So sieht das Spiel als Third-Person-Rollenspiel aus

Seit dem Release Ende Januar hagelt es heftige Kritik an der Neuauflage des Strategie-Klassikers „Warcraft 3: Reforged“, auf die Blizzard bereits reagiert hat. Fernab dessen hat ein Fan nun eine Mod erstellt, die das Spiel als Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive neu interpretiert.

Wie würde Warcraft 3: Reforged wohl als Rollenspiel aus der Third-Person-Perspektive aussehen? Diese Frage hat ein Modder jetzt beantwortet, das Ergebnis kann sich allemal sehen lassen.

Warcraft 3: Reforged Remaster besitzt auf Metacritic den schlechtesten User-Score überhaupt

Warcraft 3: Reforged wird zum Rollenspiel

Die Kritik an der Neuauflage des RTS-Urgesteins „Warcraft 3: Reforged“ will einfach nicht abflauen und das, obwohl Blizzard bereits mit automatisierten Rückerstattungen und Update-Verbesserungen auf den Unmut der Fans reagiert hat.

Die Modder-Community scheint das aber nur wenig zu stören. Fans des Spiels werkeln unermüdlich an mehr oder weniger gelungenen Mods für das Strategiespiel. So auch Serj Vasylyshyn, der den Titel als Third-Person-RPG neu interpretiert hat.

Eine Idee, die bereits im Original aus dem Jahr 2003 in der Community großen Anklang fand. Die RPG-Karte für den Einzelspielermodus hört auf den Namen „Endless Tale: Dragon Hunter“ und befindet sich derzeit noch in der Entwicklung.

Warcraft 3: Reforged Patch erlaubt Umschalten zwischen klassischer und modernisierter Grafik

Herunterladen könnt ihr sie dementsprechend noch nicht, trotzdem macht die Map mit der runderneuerten Grafik-Engine schon jetzt eine Menge her und erinnert stark an den MMORPG-Hit World of Warcraft. Die beiden Gameplay-Videos zeigen Spielszenen aus den Innen- und Außenarealen der Karte. Wann diese fertiggestellt sein wird, weiß Vasylyshyn noch nicht.