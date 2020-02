Warcraft 3: Reforged - Remaster besitzt auf Metacritic den schlechtesten User-Score überhaupt

Wenn ein Spiel auf einer Liste wohl nicht den ersten Platz zieren möchte, dann wohl den der Liste der am schlechtesten bewerteten Spiele. Leider führt „Warcraft III: Reforged“ genau diese nun auf Metacritic glorreich an.

Bereits kurz nach Release von Warcraft 3: Reforged wurde der Unmut aus der Fan-Gemeinschaft des Echtzeit-Strategiespiels laut. Unter anderem warf man dem neu aufgelegten Spiel irreführendes Marketing vor, weshalb sich zahlreiche Spieler um das eigentlich sehnsüchtig erwartete Remaster betrogen fühlten.

Der nun auf Metacritic vorherrschende User Score scheint da keine Überraschung zu sein und geht als schlechtester in die Geschichte der Wertungsplattform ein.

Warcraft 3: Reforged Fans erzürnt: Irreführendes Marketing überschattet Release

Warcraft 3: Reforged verliert auf Metacritic

Mit einem traurigen Stand von 0,5 von 10 möglichen Punkten, der bis dato auf sage und schreibe 16.041 Bewertungen basiert, zählt „Warcraft 3: Reforged“ zu den am negativsten bewerteten Games auf Metacritic. Während der Metascore, der sich durch sechs offizielle Kritiken ergibt, auf eine Wertung von immerhin 63 kommt, scheint sich die allgemeine Spielerschaft mehr als einig zu sein.

„Sehr enttäuscht über das Endprodukt“, schreibt ein Nutzer, ein anderer: „Falsche Versprechen und eine Menge Herabstufung von dem, was sie während der Präsentation 2018 zeigten“. Noch deutlicher wird ein Spieler, der schreibt:

„Das ist ein Schlag ins Gesicht. Produkt voller Lügen und falscher Werbung. Kauft es nicht und spielt es nicht. Blizzard ist für mich tot.“

Warcraft 3: Reforged Patch erlaubt Umschalten zwischen klassischer und modernisierter Grafik

Offenbar hat Blizzard Entertainment mit „Warcraft 3: Reforged“ eine Menge Enttäuschung verursacht, obwohl die Vorfreude auf die Neuauflage vorab immens gewesen ist. Nur wenige Spieler bewerten das Spiel positiv und sehen in dem Titel die versprochene verbesserte, remasterte Version.

Ob sich der Entwickler und Publisher noch einmal an das Spiel wagt, um den Score ein wenig in die Höhe zu treiben, steht noch in den Sternen, scheint jedoch wohl im Interesse der enttäuschten Spieler zu sein.