Warcraft 3: Reforged - Ab jetzt vorbestellen, der Release-Termin steht!

Nachdem lange Zeit unklar war, wann „WarCraft 3: Reforged“ final erscheinen würde, hat Blizzard nun innerhalb eines Blogposts verraten, wann sich die Fans ins ikonische RTS-Gemetzel stürzen dürfen. Ab sofort kann der Titel in zwei Editionen vorbestellt werden.

Für lange Zeit war im Launcher von Blizzard lediglich der 31. Dezember 2019 hinterlegt. Das war selbstverständlich nur ein Platzhalter. Doch nun haben wir Gewissheit, wann WarCraft III: Reforged erscheinen wird.

Warcraft 3: Reforged Modellvergleich und erstes Gameplay aus der Beta

Release-Date und Vorbestellungen

Blizzard wollte das Spiel eigentlich zum Jahresende hin veröffentlichen, doch nun haben sie bestätigt, dass sie noch ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff benötigten.

Das Remake des klassischen Echtzeit-Strategie-Spiels aus dem WarCraft-Universum wird am 28. Januar 2020 erscheinen. Die besondere Edition „Spoils Of War“ soll rund 39,99 Euro kosten, während die Standard-Edition mit 29,99 Euro zu Buche schlägt.

Die „Spoils Of War“-Edition beinhaltet ein paar Heldenskins, ein Mount für WoW, das aussieht wie ein Fleischwagen, und noch mehr Goodies für diverse Blizzard-Titel. Die Heldenskins in Reforged umfassen:

Heldenskin: Thrall, Champion der Horde

Heldenskin: Tochter der See Prachtmeer

Heldenskin: Gefallener König Arthas

Heldenskin: Cenarius des Smaragdgrünen Alptraums

Wenn ihr die Spiele jetzt vorbestellt, könnt ihr noch an der laufenden Beta teilnehmen.

Im Grunde handelt es sich bei Reforged lediglich um eine Remastered-Version. Das Vorhaben, inhaltliche Details abzuändern und den Geschehnissen in World of Warcraft anzugleichen, wurde kurzerhand über Bord geworfen.

Warcraft 3: Reforged Falsch gedacht: Story wird doch nicht umgeschrieben und an WoW angepasst

Das Spiel beinhaltet allerdings alle sieben Kampagnen aus „WarCraft 3: Reign of Chaos“ und „WarCraft 3: The Frozen Throne“, was über 60 Missionen Singleplayer-Spielspaß bedeutet. Diese könnt ihr nun also in zeitaktueller Grafik entspannt über euren Battle.net-Launcher erleben. Da es sich hierbei um einen echten Klassiker im RTS-Genre handelt, sollte es eine Überlegung wert sein.