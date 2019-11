The Walking Dead - Wird die Zombie-Serie nach der 12. Staffel eingestellt?

Laut einer gut informierten Quelle soll die Serie „The Walking Dead“, die schon seit längerer Zeit mit stetig sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat, nach der 12. Staffel endgültig eingestellt werden.

Es dürfte keine allzu große Überraschung sein, dass die Zombie-Serie von AMC The Walking Dead mit stetig sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen hat. Gründe dafür gibt es genügend, doch vor allem der Weggang von Andrew Lincoln, der in der Serie Rick Grimes verkörpert hatte, dürfte dafür maßgeblich mitverantwortlich gewesen sein. Den Höchstwert erreichten die Verantwortlichen bei der Staffelpremiere der 5. Staffel in den USA mit über 17 Millionen Zuschauern. Bei der Auftaktfolge der aktuellen 10. Staffel schauten laut Deadline gerade einmal vier Millionen US-Fans zu. Im Gengensatz zu der 9. Staffel war das ein Quotenverlust von satten 34 Prozent.

In der aktuellen Staffel ist Michonne zwar noch Teil der Überlebenden, doch bereits im Sommer dieses Jahr hieß es, dass die Schauspielerin nach der 10. Staffel ebenfalls aussteigen wird. Auch Carl, der Son von Rick, ist in „The Walking Dead“ bereits den Serientot gestorben. Allerdings hießt es Anfang Oktober auch, dass Lauren Cohan als Maggie Greene ab der 11. Staffel als volles Cast-Mitglied zurückkehren wird, schließlich sei die Serie ihr Zuhause.

The Walking Dead Das ist die neue Generation der kommenden Spin-off-Serie

Stellt AMC The Walking Dead ein?

Anscheinend möchte sich der Sender das Trauerspiel um die weiter fallenden Zuschauerzahlen nicht mehr viel länger mit anschauen, weshalb die Serie laut We Got This Covered nach der 12. Staffel endgültig eingestellt werden soll.

Dafür konzentriere sich AMC nach dem Ende der Hauptserie auf neue Spin-off-Ableger und Filme rund um das bestehende The Walking Dead-Universum. In dem bereits angekündigten Kinofilm wird Serienliebling Rick Grimes die Hauptrolle übernehmen und dabei auf andere bekannte Charaktere treffen. Die Spin-off-Serie „Fear the Walking Dead“ soll dagegen weiterlaufen und in Staffel 6 mit vielen Neuerungen einen völlig anderen Weg einschlagen.

Zwar hat AMC bislang noch keine endgültige Entscheidung getroffen, doch We Got This Covered weist darauf hin, dass sie in der Vergangenheit unter anderem bei dem Spin-off zu „Arrow“ sowie dem Sequel zum „Aladdin“-Film mit ihrer Berichterstattung richtig lagen.

Wie schaut es bei euch aus, schaut ihr aktuell die 10. Staffel zu „The Walking Dead“ oder langweilen euch die Whisperers nur noch? Lass es uns gerne weiter unten in den Kommentaren wissen.