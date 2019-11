The Walking Dead - Wechselt Negan die Seiten und schließt sich den Flüsterern an?

Negan ist zurück! In der aktuellen 10. Staffel der Zombie-Serie fällt der einstige Gegenspieler in alte Muster zurück. Im neuen Trailer scheint der von Jeffrey Dean Morgan dargestellte Negan die Seiten zu wechseln, oder will uns da jemand aufs Glatteis führen?

Die Zombie-Serie The Walking Dead wird derzeit mit der 10. Staffel auf dem US-Sender AMC und hierzulande auf Fox ausgestrahlt. In den ersten Folgen müssen sich die Überlebenden neben den Untoten auch vor einer neuen Bedrohung fürchten, den Flüsterern (Whisperer).

Wir warnen an dieser Stelle bereits vor möglichen Spoilern!

Doch nun wendet sich plötzlich das Blatt und der einst gefürchtete Gegenspieler Negan meldet sich zurück. Seit der letzten Staffel hat Jeffrey Dean Morgans Charakter einige Veränderungen durchgemacht. Von Rick (Andrew Lincoln) und seiner Gruppe wurde der Anführer der Saviors gestellt und in Alexandria festgesetzt. In den neuen Folgen gelingt ihm die Flucht. Er fällt wieder in seine alten Muster und schwingt erneut seinen Baseballschläger Lucille.

Mit dieser spannenden Entwicklung fiebern Fans bereits der kommenden 6. Folge „Bonds“ am 11. November entgegen. Ein neuer Trailer wirft einen Blick auf Negan, der sich überraschenderweise im Kreise der Flüsterer befindet. Hat Negan etwa die Seiten gewechselt und schließt sich Alpha (Samantha Morton) und ihrer Gruppe an?

Die Spannung wächst. Es gibt nur noch drei Folgen in diesem Jahr bis zur Winterpause des Serienhits. Im Februar 2020 geht es voraussichtlich mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel weiter. Eine 11. Staffel ist bereits in Arbeit, neben weiteren neuen Serien-Ablegern.

Seht hier den Trailer zu Folge 6 an und bildet euch eure eigene Meinung.

