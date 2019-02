The Walking Dead - Trifft auf Death Stranding: Mysteriöses Tattoo taucht in Season 9 auf

Was hat es mit dem mysteriösen Tattoo auf sich, das im neuesten Trailer von Death Stranding an der Hand von Norman Reedus zu sehen ist? Ein ungeklärtes Mysterium, das nun einen Auftritt in The Walking Dead: Season 9 erhält.

Mads Mikkelsen, Guillermo del Toro, Norman Reedus, Léa Seydoux und Lindsay Wagner werden in Death Stranding zugegen sein und sogar der weltbekannte Synchronsprecher Troy Baker ist mit an Bord. Ein richtiges Staraufgebot erwartet uns also im neuen Spiel von Hideo Kojima.

Insbesondere Norman Reedus aus der Schauspielriege machte vor einiger Zeit auf sich und sein neues Tattoo aufmerksam. Die Fans spekulierten, was es wohl damit auf sich haben könnte. Zu sehen war das Tattoo erstmals im ''Death Stranding E3 2018 Trailer'', der während der Liveshow gezeigt und veröffentlicht wurde.

Bislang weiß im Grunde immer noch keiner, was es damit auf sich hat. Es wird angenommen, dass es in irgendeiner Weise mit der Story in Verbindung steht. Es soll sich immerhin viel um Verbindungen handeln, um Punkte, die sich kreuzen. Aber handfeste Aussagen gibt es zum Tattoo seitens Kojima oder den Schauspielern noch nicht.

Es handelt sich dabei um dieses Kunstwerk:

Tattoo erscheint in The Walking Dead

Nun ist das Tattoo sogar in The Walking Dead zu sehen. In der 9. Episode von The Walking Dead: Season 9 taucht das mysteriöse Tattoo auf. Norman Reedus, der als Daryl Dixon in einer Szene ins Licht tritt, hält sein Messer in der Hand und da taucht es plötzlich auf.

Ihr könnt die Szene im nachfolgenden Ausschnitt selbst betrachten oder womöglich habt ihr sie schon gesehen.

Am Ende lässt sich auch durch diesen Ausschnitt wenig über die Bedeutung ableiten. Ob es überhaupt zu einer tiefergehenden Nachricht hinter dem Tattoo kommt, müssen wir wohl bis zum Release von Death Stranding abwarten, das exklusiv für die PS4 erscheint und das womöglich sogar noch in diesem Jahr:

