The Walking Dead - Telltale Definitive Series erscheint im September und erhält ein grafisches Update

Skybound Interactive möchte mit „The Walking Dead: Telltale Definitive Series“ noch eine Schippe auf die bisherigen Staffeln drauflegen und veröffentlicht im September ein umfangreiches Paket für die Mini-Serie.

Das Entwicklerstudio fährt noch einmal alle Geschütze auf und kündigte für The Walking Dead: Telltale Definitive Series ein umfangreiches Paket an. Das Paket besteht aus allen vier Staffeln und The Walking Dead: Michonne, das heißt, wir sprechen von über 50 Stunden Spielzeit und 23 Episoden.

Die Kollektion bringt aber noch mehr mit sich, denn grafische Verbesserungen wurden vorgenommen und Hinter-den-Kulissen-Material hinzugefügt. Hinzu kommen eine Dokumentation, ein Musik-Player mit über 40 Tracks, eine Bildergalerie und mehr.

Drei Spezialausgaben zu „The Walking Dead: Telltale Definitive Series“

Wem die normale Version, die im Epic Games Store erhältlich sein wird, nicht reicht, kann sich über den offiziellen Skybound Shop auch eine der Spezialausgaben sichern. Das Signature Pack ist leider schon vergriffen, zwei weitere Versionen stehen euch aber noch zur Auswahl.

Signature Pack (ausverkauft):

Clementine und Lee PlayStone-Diorama

Kenny-Mütze

„Disko Brokkoli“-Plüschfigur

„Ericson School for Trouble Youth“-T-Shirt (Unisex)

„Telltale‘s The Walking Dead“-Kunstdruck (signiert)

Ein Set aus 4 Clementine-Puppen

Anstecknadeln von Clem und Lee

Das Spiel „TWD: Telltale Definitive Series“

Guardian Pack (307,95 Euro):

Clementine und Lee PlayStone-Diorama

Kenny-Mütze

„Disko Brokkoli“-Plüschfigur

„Ericson School for Trouble Youth“-T-Shirt (Unisex)

Telltale‘s The Walking Dead Kunstdruck

Ein Set aus 4 Clementine-Puppen

Anstecknadeln von Clem und Lee

Das Spiel „TWD: Telltale Definitive Series“

Protector Pack (109,95 Euro):

Kenny-Mütze

„Disko Brokkoli“-Plüschfigur

„Ericson School for Trouble Youth“-T-Shirt (Unisex)

Ein Set aus 4 Clementine-Puppen

Anstecknadeln von Clem und Lee

Das Spiel „TWD: Telltale Definitive Series“

„The Walking Dead: Telltale Definitive Series“ erscheint im September 2019 im Epic Games Store für den PC, außerdem für die PlayStation 4 und Xbox One.