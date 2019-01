The Walking Dead - Staffel 9: Wann startet die zweite Hälfte?

Anfang Februar endet die Winterpause der Zombieserie The Walking Dead und Fans dürfen sich auf die verbleibenden acht Folgen der 9. Staffel freuen. Hier bekommt es die Gruppe mit den sogenannten Whisperers zu tun.

Durch stetig sinkende Zuschauerzahlen der Zombieserie The Walking Dead sieht sich der US-amerikanischer Fernsehsender zum Handeln gezwungen. Aus diesem Grund wurden umfangreiche Änderungen an der 9. Staffel durchgeführt. Beispielshalber befindet sich mit Angela Kang seit vergangenen Herbst eine neue Showrunnerin an Bord, die der Serie frischen Wind verschaffen soll.

Außerdem ist Andrew Lincoln, der in The Walking Dead Rick Grimes und damit auch das Aushängeschild der Serie verkörpert hat, mittlerweile ausgestiegen. Möglicherweise werden Fans ihren Serienliebling aber in Spinoff-Filmen wiedersehen, die im The Walking Dead-Universum angesiedelt sein werden. Die eigenständigen Filme sollen direkt nach den Geschehnissen von Lincolns finaler Folge in der Serie ansetzen, wobei der erste noch in diesem Jahr starten könnte.

Sonderlich lange müssen sich Fans der Serie nicht mehr gedulden, denn Anfang Februar endet die Winterpause für The Walking Dead. Die 9. Staffel kehrt am 10. Februar 2019 mit den acht verbleibenden Episoden zurück.

Spoiler zur 9. Staffel von The Walking Dead

In der zweiten Hälfte der 9. Staffel bekommt es die Gruppe um Daryl (Norman Reedus) und Michonne (Danai Gurira) nach dem überraschenden Tod von Jesus (Tom Payne) mit dem mysteriösen Kult namens "The Whisperers" zu tun, dessen Anführerin "Alpha" genannt wird.

Bei dem Kult handelt es sich um Menschen, die sich aus den Walkern Verkleidungen basteln und dadurch im ersten Moment ebenfalls wie Walker, wenn auch deutlich intelligenter, wirken. Doch der große Vorteil der Verkleidung besteht vor allem daraus, dass sich der Kult gefahrlos und unbemerkt inmitten der echten Walker bewegen kann, um sich ihren Gegnern zu nähern.