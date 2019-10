The Walking Dead - Staffel 10: Norman Reedus befürchtet, Daryls Glück könnte sein Ende sein

Zum Start der neuen 10. Staffel von „The Walking Dead“ äußert sich der Daryl-Darsteller Norman Reedus über die Entwicklung seines Charakters, seine Beziehung zu Connie und warum er Angst vor ein wenig Glück hat.

Die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead ist gerade erst mit der 10. Staffel an den Start gegangen, während die Serien-Macher bereits an einer weiteren Staffel für den US-Sender AMC arbeiten. Darin wird es ein Wiedersehen mit Maggie geben, doch spielt Daryl darin noch mit?

Hauptdarsteller Norman Reedus kann sich derzeit kaum beklagen, nimmt seine Figur nach Ricks Weggang doch eine neue Führungsrolle in der Serie ein. Dennoch macht er sich große Sorgen über die Entwicklung seiner Figur, verriet er nun offen in einem Interview.

Die Angst vorm Glück

Im Laufe der Serie erlitten schon einige wichtige Charaktere einen vorzeitigen Serientod. Nun könnte das Schicksal schon bald Daryl treffen, sollte er im Laufe der Serie zu viel Glück finden, etwa in Form einer romantischen Beziehung mit Connie (Lauren Ridloff):

„Ich verstehe es. Aber sobald sie das getan haben, ist es für immer getan. Deshalb möchte ich sehr vorsichtig damit sein und ich denke, dass Angela [Kang, Showrunnerinn der Serie] das auch tut. Aber es ist The Walking Dead. Sobald also etwas Gutes passiert, geht alles unter. Du weißt, was ich meine? Also will ich nicht zu glücklich sein, oder ich werde gebissen.“

Ob er mit seinen Befürchtungen richtigliegt, werden wir wohl erst im Laufe der neuen Staffel überprüfen können. Zuvor schon bestätigten die Serien-Macher, in den neuen Folgen die zarte romantische Bindung zwischen Daryl und Connie weiter auszubauen.

Der Kampf gegen die Whisperer

Daryl (Norman Reedus) übernimmt mit Michonne (Danai Gurira) in den neuen Folgen wichtige Vorbereitungen zum drohenden Kampf gegen die Whisperer. Die neuen Gegenspieler ziehen sich die gesäuberte Haut der Beißer als Tarnung an und erweisen sich schon in Staffel 9 als äußerst brutale und kaltblütige Feinde der Gruppe.

In Oceanside leiten die beiden gemeinsam mit Aaron (Ross Marquand) ein Kampftraining der verschiedenen Communities. Die Gruppe übt sich in Nah- und Fernkampf und bildet eine richtige Formation, um sich künftig nicht nur gegen die Untoten wappnen zu können.