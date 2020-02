The Walking Dead - Staffel 10: Neue Bilder zeigen Negan bei den Flüsterern

Negan meldet sich in Staffel 10 der Zombie-Serie zurück. Neue Bilder und Trailer bestätigen noch einmal: Jeffrey Dean Morgan hat offensichtlich die Seiten gewechselt.

Achtung, Spoiler-Gefahr.

In wenigen Wochen geht die Zombie-Serie The Walking Dead mit der aktuellen 10. Staffel weiter. Während sich ein mächtiger Kampf gegen die neuen Gegenspieler, die Flüsterer (Original Whisperer) ankündigt, scheint einer die Seiten zu wechseln: Negan (Jeffrey Dean Morgan) kehrt zu alter Stärke zurück und schließt sich Alpha (Samantha Morton) und ihrer Gruppe an – ob nun freiwillig oder nicht, wird sich in den neuen Folgen zeigen.

„Negan ist nun bei ihnen. Man weiß einfach nicht, wo er sich einordnet. Negan und Alpha sind zusammen ein formidables Pärchen.", bestätigte Negan-Darsteller Jeffrey Dean Morgan jüngst die neue Entwicklung seiner Figur.

Michonnes Abschied in den neuen Folgen

Negans Entwicklung und der Krieg gegen die Flüsterer sind nicht die einzigen Höhepunkte der restlichen Folgen der aktuellen Staffel. Auch steht Michonnes Abschied aus der Erfolgsserie an. Details sind noch streng geheim, Gerüchten nach soll es bombastisch und äußerst brutal ausfallen. Ein neuer kurzer Trailer kommt schon einmal recht düster und unheilvoll daher:

Get ready for the epic showdown.#TWD returns 2.23. pic.twitter.com/v65IldyuUu — The Walking Dead on AMC (@WalkingDead_AMC) February 13, 2020

„The Walking Dead“ kehrt am 23. Februar 2020 mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel aus der Winterpause zurück. Hierzulande werden die neuen Folgen wie gewohnt nur wenige Stunden nach der US-Premiere auf dem Pay-TV Sender FOX gezeigt. Eine 11. Staffel ist bereits angekündigt. Zusätzlich dürfen sich Fans im April auf ein weiteres Spin-off der Serie namens The Walking Dead: World Beyond freuen.

